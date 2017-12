SEOUL - Seungri 'BIGBANG' belum lama ini membuat penggemarnya gemas karena unggahan lucunya di media sosial. Personel termuda BIGBANG itu diketahui mengunggah fotonya bersama model kawakan Thailand, Cindy Bishop lewat Instagram.



Dalam foto tersebut, Seungri tampak mengenakan setelan jas berwarna putih yang dipadukan dengan dasi palkadot. Di sampingnya, berdiri Bishop yang membalut tubuhnya dengan gaun berwarna senada.

Menariknya, selain mengomentari postur Seungri yang kalah tinggi dari Bishop, fans juga berceloteh tentang caption foto itu. Apabila lelaki 27 tahun itu biasanya menulis caption unggahan dalam bahasa Jepang atau Korea, kali ini dia menggunakan bahasa Inggris.

"We had a great brand launch in BKK #drgloderm. This is the brand I trust the most for any cosmetic products. This is not just cosmetics, this is a new type of cure for everyone! I am here as a brand ambassador but also as one of the proud shareholders. Thank you for your support Thai."



Apabila diartikan, Seungri menuliskan, "Ini adalah produk (kecantikan) terpercaya dari semua brand kosmetik yang ada. Ini tak hanya kosmetik, tapi juga produk perawatan untuk semua orang! Di sini, aku tak hanya sekadar brand ambassador namun juga pemilik saham. Terima kasih atas dukungan kalian, Thailand."



Meski menulisnya dengan tatanan yang kurang tepat, namun penggemarnya cukup memaklumi hal tersebut. Bahkan fans menjuluki bahasa Inggris yang digunakannya sebagai 'Seunglish' alias bahasa Inggris ala Seungri.



"Aku suka #Seunglish yang kau gunakan. Itu sangat lucu. Ketika aku membaca unggahanmu, aku berpikir 'Oh tidak, dia akhirnya menggunakan bahasa Inggris'. Tapi setelah aku membaca caption itu, baiklah. Oppa @seungriseyo, mari kita membuat kesalahan grammar bersama-sama," tulis salah seorang netizen.

"Kenapa caption itu sangat lucu? Bahasa Inggris yang kau gunakan adalah Inggris Panda dan itu so cute," timpal yang lain.  



Sebagai informasi, pada 20 Desember 2017, pemilik nama asli Lee Seung Hyun itu menghadiri perilisan sebuah produk kecantikan asal Korea di Bangkok, Thailand. Tak sekadar sebagai bintang tamu, ternyata bintang Angel Eyes itu merupakan salah satu pemegang saham produk kecantikan tersebut.











