SEOUL – Onew membuat publik terharu di tengah prosesi pemakaman Jonghyun. Ketika Onew termasuk salah satu orang yang paling sedih dengan kepergian Jonghyun, tapi idol 28 tahun itu tetap berusaha tegar untuk orang-orang di sekitarnya.

Sikap tegar Onew itulah yang membuat publik kagum dan terharu. Selama proses pemakaman, pemilik nama asli Lee Jinki itu terlihat menenangkan orang-orang yang terpukul karena kepergian Jonghyun.

Kejadian penuh haru itu terpampang ketika peti jenazah yang berisi Jonghyun dimasukkan ke dalam mobil. Sesaat setelah peti dimasukkan ke mobil, Onew terlihat menggenggam erat tangan Key yang ada di belakangnya.

Saat Key meletakkan kepalanya di bahu Onew, pelantun In Your Eyes tersebut langsung membalikkan badan dan memeluknya. Terlihat jika idol kelahiran 14 Desember 1989 tersebut membisikkan kata-kata ke telinga member-nya di SHINee tersebut.

Tak cukup sampai di situ, Onew lagi-lagi membuat publik terharu saat dia membantu ibu Jonghyun naik ke dalam mobil yang membawa peti Jonghyun. Di dalam mobil, Onew terekam menenangkan ibu Jonghyun yang tak henti menangis.

Fans tak kuasa menahan pujian mereka atas tindakan Onew tersebut. Sebagai leader SHINee yang juga pasti sangat terpukul, Onew tetap mencoba tegar untuk member dan keluarga Jonghyun.

“Jinki sudah melewati banyak hal tahun ini dan pasti sangat terluka lebih dari orang lain. Tapi, dia lah yang menenangkan lainnya seperti seorang leader sejati. Jika ini tak membuatmu menyadari orang macam apa Jinki, aku tidak tahu lagi,” tulis @taefairymin.

“Jinki membisikkan sesuatu ke Kibum (Key) ketika dia memeluknya untuk dukungan. Terima kasih SHINee karena mendukung satu sama lain,” ungkap @uniotodaki.

“Onew terlihat benar-benar sedih. Tapi, dia masih meminjamkan pundaknya untuk yang lain. Tolong, tetap kuat Jinki,” sahut @suhojagiya.

“Kadang aku lupa betapa kuatnya Onew ketika dibutuhkan. Kadang dia terlihat begitu seperti anak-anak dan rapuh. Tapi ketika dibutuhkan, dia selalu menunjukkan ketegarannya dimana adik-adiknya bisa bersandar,” timpal @vnmjinki.

Sebagai catatan, ini adalah kemunculan pertama Onew di depan publik setelah terlilit kontroversi pada Agustus 2017. Onew menjadi salah satu pembawa peti jenazah Jonghyun bersama Key, Taemin, Leeteuk, Donghae, dan Eunhyuk. (lid)

