JAKARTA - Siap menyambut datangnya tahun yang baru, Cinta Laura mempunyai sesuatu yang ingin dicapai di tahun 2018 nanti. Wanita 24 tahun tersebut menyebutkan kalau dirinya sangat menginginkan bisa bermain dalam program serial televisi di Amerika.

- Baca Juga: 2018, Cinta Laura Bakal Main di 3 Film Hollywood

"Well salah satu goal terbesar untuk 2018 itu, mudah-mudahan bisa main TV series di Amerika," ujar Cinta Laura saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

"Jadi selain itu tahun depan aku harap bisa dapat TV series. Karena kalau sekarang di Amerika itu lebih banyak orang yang nonton TV series daripada film," tambahnya.

Hal itu sangat ingin dicapainya lantaran wanita berdarah Jerman itu menyadari kalau saat ini banyak orang yang lebih memilih untuk menonton serial televisi, seperti salah satunya yang terkenal adalah Game Of Thrones.

"Karena sekarang orang lebih suka nonton TV online, atau nonton TV channel, atau Youtube. Aku pengin banget main di TV series, aku suka banget tv series yg namanya 'Jane the Virgin', atau Game of Thrones, itu acara yg keren-keren banget, mudah mudahan bisa main di sana, wish me luck," papar Cinta Laura.

Selain itu pada tahun depan, Cinta Laura mengungkapkan kalau 3 film hollywoodnya siap tayang, yakni The Ninth Passanger, Crazy For The Boys dan satu lagi belum ingin disebutkannya.

- Baca Juga: Kritik Foto Berbikini Cinta Laura, Netizen Seret Nama Gigi Hadid

"Karena if everything goes well tahun depan ada 3 film hollywood aku yamg bakal tayang. Jadi yang bakal keluar The Ninth Passanger, Crazy For The Boys, dan satu lagi aku belum bisa kasi tahu title nya," tutupnya.

(edh)