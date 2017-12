JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi cantik Cinta Laura Kiehl memberikan bocoran soal film terbarunya di Hollywood. Bukan soal judul film, melainkan peran yang bakal dimainkannya. Berbeda dengan peran-peran terdahulu, Cinta akan menjadi seorang psikopat atau pembunuh.

Hal ini pun tentu menjadi tantangan tersendiri baginya. Mengingat dengan peran tersebut, Cinta akan menunjukkan kualitas aktingnya sebagai seorang aktris di panggung dunia.

"Kalau kabar yang paling recent dari aku, bulan lalu aku baru shooting film Hollywood lagi, yang sayangnya aku belum boleh kasih tahu detail sama produser aku, belum bisa dipublikasikan," ujar Cinta Laura dengan gaya bicara khas saat dijumpai di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Desember 2017.

"Yang bisa dibocorin, aku syuting sebulan di LA. Karakter aku berbeda banget sama yang biasa aku mainkan, disini aku jadi pembunuh. Selama ini aku biasanya jadi good girl, jadi anak sekolah, ya taulah peran-peran remaja," sambungnya.

Sementara itu, bila melihat kiprah Cinta dalam industri film Hollywood terbilang mentereng. Apalagi pada 2018 mendatang, Cinta akan merilis tiga film terbarunya.

"Dan doain aja aku selalu bilang ke fans aku, aku enggak bisa promise apa-apa, tapi just wish luck for me karena progres yang aku lihat, progres yang aku punya di Amerika itu bisa dibilang bagus dan kalau semuanya lancar tiga film hollywood aku bakal keluar di tahun 2018," tutupnya.

Seperti diketahui, kembalinya Cinta ke Indonesia dalam rangka menjadi brand ambassador sebuah produk smartphone. Selain itu, dirinya juga akan mengerjakan sebuah project film bersama Raditya Dika.

(ade)