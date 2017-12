SEOUL - Menyandang dua profesi sekaligus sebagai k-pop idol yang melangkah menjadi aktor kerap mendapat persepsi buruk dari publik di Korea Selatan. Hal itu pun dirasakan oleh Do Kyung So alias D.O yang mengawali karier sebagai member EXO dan kini sibuk menjalani dua bidang sebagai aktor dan idol.

Mendengar persepsi tersebut, pelantun Ko Ko Bop tersebut mengatakan bahwa dirinya mengaku tak mudah untuk bisa menjalani dua profesi tersebut. Meski dianggap bisa dilakukan dengan bersamaan.



"Sejujurnya, menjadi seorang penyanyi dan aktor di waktu yang bersamaan adalah bukan tugas yang mudah," ujar D.O dilansir Soompi.



"Tapi menurutku itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Aku mungkin tidak bisa menampilkannya dengan sempurna. Dapat dimengerti karena penonton tidak puas dan menilai 'oh ini karena D.O adalah seorang idol-aktor', itu benar kalau aku adalah seorang aktor, dan menurutku ini bisa menjadi jaminan bagi orang yang menilaiku karena aku masih bekerja sebagai penyanyi saat ini," tambahnya.



Meski begitu, ia mengatakan bahwa dirinya masih ingin berusaha dalam perjalanan di dunia seni peran. Ia pun ingin menunjukkan kemampuannya dan mengubah persepsi buruk orang tentang seorang idol-aktor.



"Aku masih seorang aktor yang memiliki kekurangan di mana-mana, dan aku percaya kalau aku masih bisa belajar dan mendapatkan banyak pengalaman. Itulah kenapa aku pikir, hal yang paling penting adalah melakuan yang terbaik. Menutuku itu akan mengubah penilaian orang (tentang bagaimana aku menjadi idol aktor) akan hilang secara natural, jika aku terus melakuan usaha yang terbaik," tutupnya.

D.O adalah member EXO yang terhitung paling aktif di dunia seni peran. Ketimbang membintangi drama, ia kerap tampil di sejumlah film layar lebar. Tak main-main, ia mengantongi sejumlah film populer seperti Cart, Pure Love, My Annoying Brother, Along with the Gods, Room No.7 dan Swing Kids.

