SEOUL - Kasus dugaan melakukan tindakan asusila yang menyerang Onew, membuat dirinya harus merelakan sejumlah kegiatan di dunia hiburan. Ia harus vakum bekerja dan menjalani proses hukum.



Dilansir Soompi, pemilik nama lengkap Lee Jin Ki tersebut dipastikan akan hadri dalam gelaran konser "SHINee World The Best 2018 - From Now On" yang akan digelar di Tokyo Dome dan Kyocera Dome, Jepang pada Febuari mendatang.

Baca Juga: Lee Dong Geun Kegirangan Jadi Seorang Ayah

Kabar tersebut tertulis dalam laman resmi SHINee Jepang yang menyatakan bahwa grupnya akan hadir dengan lima anggota termasuk Onew, Minho, Key, Taemin dan Jonghyun.





Ini akan menjadi kemunculan pertamanya setelah vakum sejak Agustus kemarin dan menjadi kali pertama dirinya hadir di gelaran tur SHINee lantaran pada pembukaan yang digelar September lalu, dirinya tidak dapat ikut serta.



Dugaan melakukan pelecehan sesksual yang menimpa Onew membuatnya vakum selama empat bulan. Ia bahkan menerima protes dari para penggemar yang memintanya keluar dari SHINee.

Baca Juga: Sama-Sama Sibuk, TaeTiSeo Upayakan Curi Waktu untuk Berkumpul



Namun, pada 14 Desember 2017 kemarin para penggemarnya beramai-ramai menunjukkan dukungan bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-29. Mereka menggalakkan tagar #HappyOnewDay melalui media sosial dan menjadi trending nomor pertama dalam Trending Twitter Wolrd Wide.

(edi)