SEOUL - Setelah perayaan ulang tahun ke-10, para member Girls Generation atau SNSD sibuk menjalani aktivitas solo mereka. Ada pula yang memilih hengkang dari agensi SM Entertainment seperti yang dilakukan oleh Seohyun.



Anggota termuda SNSD tersebut memilih tidak memperpanjang kontrak dan saat ini diketahui tengah berlibur di New York, Amerika Serikat. Dalam siaran Live Instagram miliknya pada Kamis, 14 Desember 2017, Seohyun mengungkapkan bahwa ia berencana untuk bertemu dengan Tiffany dan Taeyeon, yang tergabung dalam sub-grup TaeTiSeo bersamanya.

Mengingat berada di satu tempat dengan Tiffany, Seohyun mengungkapkan akan bertemu pada Jumat (15/12/2017). Tiffany diketahui kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya di bidang seni peran untuk terjun sebagai aktris.



"Aku di New York saat ini. Tiffany unnie dan aku sedang sangat sibuk saat ini, jadi kami memutuskan untuk bertemu besok," ujar Seohyun, dilansir Allkpop.



Tak hanya itu, wanita berusia 26 tahun terseut juga berencana untuk hadir dalam konser tunggal Taeyeon sekaligus perayaan peluncuran album baru 'This Christmas - Winter is Coming', dalam acara bertajuk "The Magical of Christmast Time pada 22-24 Desember 2017 di Kyunghee University, Seoul, Korea Selatan.



"Aku akan menjadi tamu di konser Taeyeon unni saat aku kembali ke Korea. Kalian sudah tahu ini, kan? Ini telah lama sejak aku menyanyikan lagunya. Coba tebak kami akan nyanyi bersama lagu apa? Dia dan aku telah ngobrol hari ini juga, dan sepertinya dia sibuk mempersiapkan (konsernya)," tambahnya.

