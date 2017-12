JAKARTA - Kabar tak menyenangkan untuk penggemar musik yang telah menantikan aksi Vini Vici dalam gelaran Djakarta Warehouse Project yang diadakan pada 15-16 Desember 2017 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pasalnya, duo disjoki beranggotakan Aviram dan Matan tersebut diumukan oleh pihak DWP 2017 melalui akun media sosial mereka batal tampil akibat alasan kesehatan pada Jumat 15 Desember 3017. Mereka pun menuliskan sebuah pernyataan dari pihak Vini Vici.

"Aku sangat menyesal untuk mengumumkan karena alasan kesehatan yang tak terduga, aku dinasehati untuk membatalkan bagian akhir tur Asia ku, pulang ke rumah dan beristirahat. Sayangnya, aku tidak bisa bermain di DWP 2017 dan Colosseum, untuk akhir pekan ini di Jakarta. Aku sangat berharap aku bisa berada di sana dengan semua penggemar Indonesiaku. Kami berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya secepat mungkin," tulis pernyataam Vini Vici melalui akun @djakartawarehouseproject.

Alasan pembatalan juga diumumkan oleh akun resmi @vinivicimusic dengan mengunggah keterangan foto dari DWP. Namun, kali ini mereka memberikan pernyataan berbeda dari yang disebutkan oleh pihak penyelenggara. Dalam unggahan tersebut, mereka menuliskan bahwa alasan pembatalan lantaran telah terikat kontrak dengan acara lain.

"Vini Vici adalah dua orang, Matan dan Aviram, tapi sering bermain terpisah di seluruh dunia. Aviram telah dipesan untuk bermain pekan ini di Brazil sejak lama dan akan bermain di acara Mundo Psicodeluco sesuai rencana. Kami sekali lagi meminta maaf dan berharap kalian mengerti," tulis akun @vinivicimusic.

Selain itu, ada pula pernyataan berbada yang diungkapkan oleh netizen terkait pembatalan kehadiran duo disjoki asal Israel tersebut. Di balik pernyataan kekecewaan, ada pula yang menyebutkan bahwa Vini Vici batal tampil lantaran terkendala pengurusan visa.

"booooooo @vinivicimusic didn't get their visa approved. Not really sick.. @christianrijanto this news is too contrived not fact," tulis pemilik akun @rezy.p.

"PEN NANGIS GUA SUMPAH JAHAT BET," tulis @gransiscg.

"@vinivicimusic I came all the way from Bangladesh just to see u... So much disappointed.. don't even feel like going to the event anymore," tulis @freakoabbz.

Vini Vici dijadwalkan akan tampil di DWP 2017 Sabtu (16/12/2017) pukul 01.45 WIB di panggung Cosmic Station.

Sementara itu, Djakarta Warehouse Project 2017 menghadirkan sejumlah disjoki hingga penyanyi hip-hop pada kali ini. Diantaranya yaitu Steve Aoki, Hardwell, Marshmello, Flume, Tiesto, Desiigner, Rich Chigga, dan lainnya.

