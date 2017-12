JAKARTA - Ajang penghargaan Mom & Kids Awards 2017 yang diselenggarakan oleh MNCTV baru saja selesai dihelat pada Rabu 13 Desember 2017. Berikut adalah daftar pemenang yang dirangkum Okezone dari ajang yang mengapresiasi setiap keluarga dan anak-anak Indonesia tersebut:

1. Nominasi Kartun Kesayangan

Adit & Sapo Jarwo

Handy Manny

Pada Zaman Dahulu

Riska & Si Gembul

Shaun The Sheep

Upin dan Ipin

Sofia The First



2. Idola Kesayangan

Alifa

Naura

Navis Idol JR

Neona

Rey Bong

Romaria

Zara Leona



3. Daddy Kesayangan

Andhika Pratama

Gading Marten

Glenn Alinskie

Irfan Hakim

Raffi Ahmad

Ruben Onsu

Surya Saputra



4. Mommy Kesayangan

Ashanty

Ayu Dewi

Chelsea Olivia

Gisela

Nagita Slavina

Nola

Sarwendah



5. Kids Seleb Kesayangan

Arsyi

Bilqis

El Barrack

Elea

Gempita

Rafathar

Thalia



6. Keluarga Kesayangan

Andhika dan Ussy

Anang dan Ashanty

Gading dan Gisela

Arie Untung dan Fenita Arie

Glenn Alinskie dan Chelsea

Raffi dan Nagita

Ruben dan Sarwendah



7. Daddy and Kids Kesayangan

Andhika dan Elea

Gading dan Gempi

Raffi dan Rafathar

Ringgo Agus dan Bjorka

Ruben dan Thalia

Ryan Delon dan Ryshaka

Surya Saputra dan Tatjana Bima



8. Mommy and Kids Kesayangan

Ashanty dan Arshi

Ayu Dewi dan Aqilah

Ayu Ting Ting dan Bilqis

Gisel dan Gempita

Nagita dan Rafathar

Sarwendah dan Thalia

Ussy dan Elea



9. Kids Selegram Kesayangan

Tatan @irsugianto

Arsyi @queenarsy

Thalia @thaliaputrionsu

Kirana @retnohening

Moonela @babymoonella

Ayasha Putri @ayashaputri

Kala Madali @kalamadali



10. Kategori Anak Gemilang

Naura



11. Kategori Inspiring Mom

Ratih Megasari (Ibunda dari Adam Fabumi)

