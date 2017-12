JAKARTA - Ibunda dari almarhum Adam Fabumi terpilih menjadi Inpiring Mom dalam ajang penghargaan Mom & Kids Awards 2017 yang diselenggarakan oleh MNCTV pada Rabu 13 Desember 2017. Ratih Megasari mengaku kaget, tidak menyangka, sekaligus terharu dengan penghargaan yang diterimanya saat ini.

Walaupun putranya sudah pergi untuk selama-lamanya, Ratih tetap bangga kalau Adam bisa memberikan peninggalan yang berharga dan positif untuknya. Penghargaan tersebut ia dedikasikan untuk Adam dan juga kepada teman-teman yang mendukungnya selama ini.

"Kaget, kaget banget ya. Enggak nyangka maksudnya benar-benar dapat inspiring mom dan itu semua karena Adam. Itu kayak benar-benar enggak nyangka, sedih, terharu," ungkap Ratih saat ditemui di MNC Studios, Jakarta Barat, Rabu 13 Desember 2017.

"Walaupun Adam sudah berpulang, dia tetap ngasih apa ya, legacy dan footage yang sangat positif terutama kami keluarganya dan juga buat semua orang dan ini pialanya kita dedikasikan buat Adam of course dan juga teman-temannya dia yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Pokoknya semangat terus deh. Thank you," tambahnya.

Ratih pun berencana untuk segera membawa piala penghargaan yang didapatnya ke peristirahatan terakhir Adam. Baginya, penghargaan yang diraihnya dikarenakan oleh putranya, dan ia berharap kalau piala ini dapat mewakili orangtua yang mengalami hal yang sama dengannya.

"Pasti, sesegera mungkin. Besok pastinya kita akan pamerin ini ke Adam. Maksudnya ini bukan karena kita berdua. Ini benar-benar pure karena Adam. Ya semoga piala ini bisa mewakili orangtua lain bahwa ya namanya perjuangan tuh pasti akan ada hasilnya. Dan ini contohnya, ini hasil yang benar-benar Adam tunjukin," tutur Ratih sembari menangis.

Adam Fabumi memang seorang bayi yang menjadi viral di media sosial karena perjuangannya melawan penyakit yang sulit disembuhkan tersebut. Adam meninggal diusia 7 bulan dengan perjuangan penyakitk kelainan kromosom Trisomy 13 atau yang juga dikenal dengan istilah Patau Syndrome, yaitu adanya kromosom ekstra yang menyebabkan cacat fisik, keterbelakangan mental berat, kelainan jantung bawaan, bibir sumbing, ekstra jari tangan atau kaki, hingga kepala kecil.

