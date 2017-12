LOS ANGELES – Dwayne Johnson telah diumumkan akan menerima bintang Hollywood Walk of Fame. Upacara peresmian bintang Walk of Fame Dwayne akhirnya diselenggarakan pada Rabu 13 Desember 2017.

Tak hanya sekadar mengajak sang kekasih dan putri mereka, Jasmine Lia ke peresmian Walk of Fame-nya, Dwayne juga membawa anak keduanya itu saat berpidato. Sambil menggendong Jasmine, bintang Jumanji: Welcome to the Jungle tersebut menunjukkan rasa cinta kepada keluarga kecilnya.

Baca Juga: Jelang Kelahiran Kekasih, Dwayne 'The Rock' Johnson Ungkap Jenis Kelamin Anaknya

“Aku akan menunjukkan apa arti dari semua ini. Kerja keras, kerja yang kau lakukan dengan kedua tanganmu sendiri.. Semua untuk ini. Semua untuk keluargamu. Dan bekerja keras untuk mencintai dan melindungi dan melakukan apapun yang bisa kau lakukan untuk membuat keluarga dan orang-orang yang kau cintai, hidup mereka bahagia,” kata aktor berkepala plontos itu seperti dilansir People, Kamis (14/12/2017).

Dwayne menjadi contoh nyata jika karier dan keluarga dapat berjalan beriringan. Meski dulu sempat gagal berumah tangga, tapi Dwayne telah belajar dari kesalahannya dan membangun keluarga baru dengan kekasihnya, Lauren Hashian yang sudah dipacari selama 10 tahun.

“Semua bisa bekerja bersama di saat bersamaan dalam hal pekerjaanmu dan kariermu dan keluargamu. Yang satu tak perlu dikorbanan demi yang lain,” tutur Dwayne kepada E! Online usai upacara peresmian.

Dwayne juga memperlihatkan kebanggaannya kepada putri sulungnya, Simone. Dwayne mengaku jika anak pertama dari pernikahan terdahulunya itu kerap memberikan pelajaran hidup.

An unforgettable day. I’m a lucky man and so grateful to have my ohana, loved ones, friends and fans by my side to share in this historic event. Only teared up once.. manly tears of course. 18years later, life comes full circle.. #WalkOfFame #Gratitude https://t.co/j7varGoncc— Dwayne Johnson (@TheRock) December 13, 2017