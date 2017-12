SEOUL - 2017 menjadi tahun spesial bagi boygroup BTS. Mereka berangsur-angsur mendapatkan kesuksesan dari kerja keras selama ini.



Dimulai dengan kesuksesan gelaran tur dunia, lagu dan album yang masuk dalam tangga lagu internasional, hadir dan mendapatkan penghargaan di Billboard Music Awards hingga tampil dan membawa pulang sejarah di industri k-pop lewat Amerikcan Music Awards.

Baca Juga: Mimpi Taeyeon 'SNSD' Garap Album "This Christmas" Akhirnya Terwujud



Hal itu diapresiasi oleh agensi BigHit Entertainment yang dikabarkan baru saja memberikan fasilitas tempat tinggal baru untuk RM, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, J-Hope dan V. Bang Shin Hyuk, petinggi agensi dan produser mereka memberikan sebuah apartemen mewah bernama Hannam THE HILL di kawasan Seoul.



"BTS telah pindah ke Hannam THE HILL pada awal Desember, mereka tinggal di tempat yang lebih nyaman dan tenang. Itu adalah hasil dari pertimbangan Bang PD. Mereka tidak membelikannya tapi malah menandatangani kontrak untuk periode tertentu. Mereka menandatanginya pada November. Tempat tersebut adalah asrama yang membuat siapapun puas," jelas seorang sumber dilansir Allkpop.





Hannam THE HILL diketahui bukan hanya sebagai apartemen termahal di kawasan Seoul, tapi juga termahal di Korea. Pada tahun ini, semua apartemennya laris terjual dan masuk dalam jajaran 10 apartemen termahal, dengan fasilitas kemanan ketat serta ditaksir sehraga 82 Miliar Won atau setara dengan Rp 100 triliun.

Baca Juga: Ungguli My Golden Life, Doubtful Victory Melesat Jadi Drama dengan CPI Tertinggi



Beberapa selebriti yang tinggal di sana pun terhitung adalah bintang besar. Diantaranya yaitu penyanyi Lee Seung Cheol dan aktris Han Hyo Koo.

(edi)