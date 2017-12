SEOUL - Setelah menyambi karier sebagai penyanyi solo, Taeyeon 'SNSD' telah mengantongi sejumlah single dan album yang tak kalah sukses di industri musik. Mantan kekasih Baekhyun 'EXO' tersebut baru-baru ini kembali meluncurkan album terbaru yang berbeda dari sebelumnya.



Pada 12 Desember kemarin, ia meluncurkan album spesial Natal pertama miliknya yang bertajuk "This Christmas - Winter is Coming". Peluncuran album tersebut dibarengi dengan single pertama berjudul This Chrismas yang langsung mendominasi tangga lagu lokal setelah perilisannya.

Di balik itu, Taeyeon mengungkapkan bahwa memiliki album spesial untuk musim dingin adalah impiannya sejak lama. Ia pun mengaku bersemangat saat mengerjakannya.



"Aku senang karena banyak orang yang mendengar dan menyukai 'This Christmas', terima kasih banyak. Sudah sejak lama aku berharap untuk memiliki sebuah album musim dingin. Karena lewat album ini adalah dimana aku memberikan banyak ide-ide gila selama mengerjakannya dengan para staf hebat," ujar Taeyeon dalam siaran pers yang dari SM Entertainment dilansir dari Allkpop.



Dalam album This Christmas - Winter is Coming terdapat delapan lagu didalamnya. Diantaranya yaitu The Magic of Christmas Time, This Christmas, Let it Snow, Candy Cane, Christmas Without You, Shhhh, I'm All Ears dan This Christmas (instrumen).





Taeyeon mengungkapkan bahwa lagu-lagu yang ada di dalam albumnya dapat menemani dinginnya akhir tahun. Irama pop, jazz dan balada dalam lagu-lagu tersebut mendukung keinginannya untuk menyampaikan perasaan dalam liriknya.



"Aku mengisi album musim dinginku dengan lagu-lagu yang mengantarkan getaran kebahagiaan dan lagu tersebut bisa membuatmu nyaman di kedinginan (dan) mengobati perasaan di akhir tahun. Terkait genrenya, aku ingin mengantarkan perasaan-perasaan itu. Mohon terus dengarkan laguku dan nantikan promo musikalku. Selamat Hari Natal," jelasnya.

Kim Taeyeon akan menghibur para penggemar dengan lagu-lagu dari album "This Christmas - Winter is Coming" dalam gelaran sebuah konser akhir tahun. Konser yang diberi judul "The Magic of Christmas Time" tersebut akan digelar pada 22-24 Desember di Kyunghee University, Seoul, Korea Selatan.

(edi)