SEOUL – CJ E&M bekerja sama dengan Nielsen Korea merilis indeks kekuatan konten (CPI) untuk periode 27 November-3 Desember 2017. Dari data tersebut, drama Doubtful Victory, Two Cops, dan My Golden Life sukses menduduki posisi tiga besar.

CPI merupakan peringkat program televisi yang diukur berdasarkan popularitas dan pengaruh acara terhadap perilaku konsumen. Jumlah pencarian drama di media daring, langganan berita, dan buzz media menjadi tolak ukur pengukuran CPI ini.

Berikut adalah tiga drama Korea dengan indeks kekuatan konten terbaik untuk awal Desember 2017.

Doubtful Victory

Drama SBS yang tayang setiap Senin-Selasa, pukul 22.00 KST ini meraih peringkat pertama dengan skor 254,4 poin. Diperankan oleh Yoon Kyun Sang dan Jung Hye Sung, drama bergenre kriminal ini ditulis oleh Lee Hyun Joo dan disutradarai oleh Shin Kyung Soo.

Drama Doubtful Victory berkisah tentang Kim Jong Sam (Yoon Kyun Sang), seorang pria yang seharusnya dihukum mati namun berhasil melarikan diri dari penjara. Dia kemudian berpura-pura menjadi detektif dengan nama samaran Oh Il Sung di Metropolitan Investigation Unit.

Di sana, dia bertemu Jin Jin Yeong (Jung Hye Sung), seorang inspektur unit investigasi yang cerdas dengan catatan kinerja mengesankan.

Two Cops

Di peringkat kedua, ada Two Cops, drama terbaru MBC dengan torehan 238,7 poin. Bersaing di slot tayang serupa dengan Doubtful Victory, drama yang dibintangi Jo Jung Suk dan Hyeri ‘Girls Day’ ini ditulis oleh Byun Sang Soon dan digarap Oh Hyun Jung.

Drama bergenre kriminal ini bercerita tentang seorang detektif bernama Cha Dong Tak (Jo Jung Suk) yang terkenal berdedikasi dengan pekerjaannya. Kehidupannya berubah ketika rekan kerja sekaligus seniornya di kepolisian dibunuh oleh gang motor.

Suatu hari, setelah mengalami kecelakaan, tubuh Dong Tak dirasuki oleh roh penipu bernama Gong Soo Chang (Kim Sun Ho). Bersama, mereka bekerja sama menyelesaikan berbagai kasus kejahatan. Di saat bersamaan, Dong Tak juga jatuh cinta kepada Song Ji An (Hyeri), seorang reporter yang meliput berbagai kasus kontroversial.

My Golden Life

Posisi ketiga diisi oleh drama keluarga besutan KBS2, My Golden Life. Drama yang dibintangi Park Si Hoo dan Shin Hye Sun ini mengumpulkan total 230,4 poin.

Tayang setiap Sabtu-Minggu, pukul 19:55 KST, My Golden Life ditulis oleh So Hyun Kyung dan disutradarai Kim Hyung Seok. Drama ini bercerita tentang dua anak kembar: Seo Ji An dan Seo Ji Soo, yang harus mengalami beratnya hidup karena keluarga mereka jatuh miskin.

Pada suatu hari, Seo Ji An mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah putri seorang konglomerat yang hilang waktu kecil. Ketika dia memutuskan hidup bersama keluarga kandungnya, kehidupan Ji An pun berubah.

