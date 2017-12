SEOUL - Choi Minho telah memasuki angka 10 tahun sejak dirinya berkarier di industri hiburan Korea. Member boygroup SHINee tersebut mengungkapkan tentang pemikirannya masa lalu yang sempat menyesal telah menjadi artis sejak masih muda.



Pria kelahiran Incheon, Korea Selatan tersebut debut dalam naungan agensi SM Entertainment. Sebelum terpilih menjadi member SHINee, ia mengawali karier sebagai model pada 2008. Setelah itu, sepak terjannya di industri hiburan melesat. Tak sekedar menjadi penyanyi dan model, ia juga menjajal dunia seni peran sebagai bintang serial drama dan film yang saat telah mengantongi 14 judul.

Di balik kesuksesannya tersebut, Minho mengatakan penyesalan terjadi lantaran tak memiliki rasa takut di masa-masa itu dan membuat kekecewaan dalam hidupnya. Hal itu diungkapkan dalam siaran radio "Park Sun Young's Cine Town" pada Rabu, 13 Desember 2017.



"Aku debut saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Aku tidak tahu apa-apa saat itu. Aku tidak memiliki ketakutan. Saat ini waktu-waktu tersebut telah berlalu, aku mulai menyesal dan kecewa tentang hidupku," ujar Minho dilansir Allkpop.



Saat ini, ketimbang memikirkan soal penyesallnya, Minho mengaku bangga dengan perjalanannya di masa lalu. Ia pun bersyukur telah mendapatkan banyak kenangan di masa mudanya.



"Sepertinya lebih baik kalian debut saat tidak tahu banyak hal. Aku memiliki banyak kenangan indah saat itu, dan mengalami momen memalukan di waktu muda tapi itu semua adalah bagian dari diriku. Dulu aku berpikir aku malu, tapi sekarang aku lebih bangga. Aku merasa bersyukur bisa debut lebih cepat dan memiliki kenangan di masa-masa mudaku," jelasnya.

Sementara itu, Choi Minho kini tengah membintangi drama terbaru berjudul The Most Beautiful Goodbye in the World yang mulai tayang pada 9 Desember 2017. Ia berperan sebagai Jung Soo, murid sekolah kesehatan yang suka membuat onar di keluarganya.

