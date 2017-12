JAKARTA – Walaupun baru terkenal sekarang-sekarang ini, pedangdut Via Vallen sebenarnya sudah lama ada di dunia dangdut. Banyak fakta yang belum terungkap sebelum ia muncul dengan lagu Sayang, tetapi bukan berarti ia belum pernah bercerita tentang masa lalunya itu.

Sebagai pedangdut, apalagi dengan subgenre koplo, pedangdut 26 tahun ini pun pernah berkeliling mencari panggung demi rezeki dan mengangkat namanya. Tak pelak lagi, namanya sudah besar lebih dulu sebelum masuk Jakarta. Dirinya pun sudah berseliweran terutama di Jawa Timur, tempat asalnya.

Tetapi, kariernya sebagai pedangdut solo sebenarnya baru dimulai pada 2015. Artikel kali ini sedikit banyak akan membahas perjuangan Via Vallen dari awal karier hingga sekarang, termasuk dengan beberapa kasus panas yang melibatkannya, make-up artist (MUA) Ayu Ting Ting, dan surat somasi yang akhirnya dicabut. Penasaran? Yuk, simak kompilasi Okezone berikut ini!

1. Memulai karier di usia 15 tahun

Setidaknya butuh 10 tahun bagi Via sebelum dikenal masyarakat luas. Saat itu, ia masih berkeliling membawakan lagu-lagu penyanyi lain, berkeliling di tempat asalnya, Jawa Timur. Memang, wanita 26 tahun ini hobi bernyanyi dan sering dibawa ayahnya yang kebetulan juga musisi dangdut sejak kelas 5 SD, namun ia baru serius menekuni dangdut setelah hobinya diarahkan kedua orangtuanya di usia kelas 2 SMP tersebut.

Kekhasan musik Via memang koplo, tetapi diaransemen dari lagu-lagu pop. Ini adalah perkawinan dua genre favoritnya yang masih awet hingga sekarang. Lagu Sayang yang dipopulerkannya pun kerap dimirip-miripkan dengan lagu pop ballad Jepang, Mirai karya Kiroro. Meski begitu, Via masih sangat kesulitan bernyanyi dengan cengkok dangdut yang dianggap sangat khas. Tapi, dukungan terhadapnya sudah sangat besar. Vyanisty, nama fan club Via, akhirnya ia resmikan pada 24 September 2010.

Kecintaan Via terhadap pop sebenarnya sudah ada lama sebelum dangdut. Ia pernah mengungkap suka artis-artis seperti Beyonce, Evanescence, dan Avril Lavigne. Lalu, ia pun masih aktif dalam pop misalnya dengan cover lagu Havana karya Camila Cabello yang baru-baru ini viral.

Khas-nya Via ini rupanya menarik perhatian grup musik dangdut ternama seperti New Pallapa, OM (Orkes Musik) SERA dan masih banyak lagi. Tak ayal ia sempat dijuluki “Ratu Pop Koplo” dari berkarier mengikuti OM SERA hingga akhirnya merilis karyanya sendiri yang berjudul Selingkuh pada 2015.

2. Debut solo dengan Selingkuh, 2015

Selingkuh jadi ujian pertama Via di panggung nasional. Bukan hanya karena tingkat kesulitan lagu, tapi ia harus berkreasi ekstra untuk membuat Selingkuh benar-benar bisa bersaing dengan nama-nama besar seperti Ayu Ting Ting, Dewi Perssik, termasuk mendiang Julia Perez.

Oleh karena itu, ia merumuskan konsep sendiri. Menurut Via, yang membedakannya dengan artis-artis lain adalah tampil lebih segar, lebih muda, dan lebih modern ala Korea atau Harajuku. Ia sendiri tidak banyak bergoyang saat ada di atas panggung.

Dari Selingkuh, namanya mulai dikenal berbagai tempat, seperti saat menghadiri Anugerah Dangdut Indonesia MNCTV 2016 dan berkesempatan manggung bersama sejumlah artis terkenal seperti Dewi Persik, Zaskia Gotik, Raffi Ahmad, Soimah Pancawati dan lainnya. Ia juga berhasil diundang ke berbagai acara musik stasiun televisi seperti Dahsyat dan berbagai tempat lain. Sementara itu, ia juga merilis album pertamanya yang berjudul The Names pada 2016.

Sebelum memasuk 2017, ada satu lagi pencapaian Via yang paling membanggakan. Akhirnya ia bisa show di Hong Kong dan China pada 2016. Via pun sempat mengungkap ingin konser ke luar negeri lagi, tapi hingga kini belum menemukan waktu dan tawaran yang sesuai.

3. Melejitnya Sayang dan berbagai penghargaan Selingkuh dan The Names boleh jadi karya-karya pertamanya di industri musik dangdut nasional, tapi yang benar-benar meroketkan namanya adalah Sayang. Lagu karya Anton Obama dan NDX AKA yang ia populerkan ini yang benar-benar meledak dan menyejajarkannya dengan pedangdut top seperti Ayu Ting Ting, Dewi Perssik, dan masih banyak lagi. Tapi, saingannya justru bukan Ayu Ting Ting melainkan Nella Kharisma dengan lagu Jaran Goyang. Baik Sayang maupun Jaran Goyang sudah melebihi 100 juta views di Youtube. Baru di 2017 ini jadwalnya tidak hanya sibuk off-air, tapi juga on-air. Tercatat ia sering hadir di panggung yang tayang di televisi seperti Dahsyat, Anugerah Dangdut Indonesia, dan masih banyak lagi. Sayang jadi banyak di-cover dalam berbagai versi oleh fans dan membuatnya masuk dalam nominasi lima kategori sekaligus dalam Anugerah Dangdut Indonesia 2016. Via menang di kategori Penyanyi Dangdut Paling Joss, Penyanyi Dangdut Tersosmed, dan Fanbase Tersosmed atas nama Vyanisty, namun sempat mengalami masalah lantaran kalah dengan Ayu Ting Ting di kategori Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik dan Lagu Dangdut Terbaik. Di sela-sela kesuksesannya, lagu berbahasa Jawa juga sempat jadi kritikan pendengar karena tidak banyak yang mengerti. Tapi, ia bersikeras membawakan lagu berbahasa Jawa. Karya-karyanya pun dapat diperhatikan dan seluruhnya bernuansa Jawa. Begini pembelaan Via saat dijumpai di komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat belum lama ini. "Via sendiri ngerasa lagu Jawa harus bener-bener keangkatl ah. Jadi biar orang yang enggak tahu Jawa, jadi tahu lagu Jawa. Tujuan Via di situ. Jadi enggak mau tinggalin lagu Jawa," katanya. 4. Masalah-masalah Via saat berkarier Dengan kesuksesan, muncul juga berbagai perkara. Setidaknya ada tiga buah perkara yang sering mengganggu Via, misalnya ketika ia dibanding-bandingkan dengan Nella Kharisma maupun ketika dibanding-bandingkan dengan Ayu Ting Ting selaku penyanyi dangdut top. Kedua isu itu ditanggapi Via dengan santai, dan ia pun merasa tidak perlu dibanding-bandingkan dengan artis manapun. "Via pribadi merasa belum menjadi orang besar. Cuma badannya aja yang gede," selorohnya. Tapi, ini tentu berbeda dengan saat ia ribut dengan make-up artist (MUA) Ayu, Reyza Carlos. Reyza sempat mengklaim akan membongkar rahasia Via jika masih mencibir Ayu atas kemenangannya dalam salah satu ajang. Rahasia yang ingin ia beberkan membahas mengenai kedekatan Via dengan suami orang, yang bahkan sampai sudah punya anak. Via pun melayangkan somasi pada Reyza yang kemudian dibalas permintaan maaf. Sayang, Via belum ingin menerima permintaan maaf itu dengan tulus lantaran nada Reyza dinilai nyinyir. Hingga kini, amarah Via belum reda. Sementara itu, Ayu selaku artis yang sering diurus Reyza mengklaim tidak tahu menahu atas kejadian tersebut. “Justru saya malah enggak ngerti dan enggak tahu menahu ya. Saya juga kaget dengan beritanya. Sayanya juga adem ayem, jadi saya juga bingung rame banget,” tutur Ayu seperti ditayangkan dalam Go Spot RCTI.