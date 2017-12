JAKARTA - The Groove dipastikan akan ikut mengisi kemeriahan perayaan akhir tahun 2017. Aksi panggung ala 90-an pun dipastikan akan tersaji bersama penampilan The Groove nantinya.



"Yang pasti enggak cuma lagu hits The Groove, bukan hanya dari album The Groove, tapi juga cover song lagu lain yang The Groove banget pada zamannya,” ujar salah satu personel, Rieka Roeslan di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).



Perkembangan industri musik yang mengikuti arus modernisasi jaman nyatanya tidak mempengaruhi eksistensi The Groove. Mereka memilih bertahan pada gaya 90-an di setiap penampilan. Apa alasannya?



"Memang sekarang ini kita lagi sibuk manggung dengan tema yang seperti itu, musik lama," lanjut Rieka Roeslan.



Selain itu, animo pasar yang kini seolah berupaya menghidupkan kembali suasana 90-an juga jadi acuan The Groove untuk mempertahankan ciri khas. Sambutan positif pun diberikan The Groove dengan ikut menghidupkan aura 90-an lewat penampilan mereka.



"Kita senang banget karena musik balik lagi ke industi 90-an. Banyak yang senang dan banyak acara yang temanya seperti itu, kita sih happy ya. Lihat generasi kekinian yang mau tahu musik 90-an. Ya kita senang banget, otomatis estafet musik 90-an di transfer ke generasi sekarang," tutup personel The Groove lainnya, Reza.

(ade)