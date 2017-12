LOS ANGELES – Tahun 2017 menjadi salah satu tahun terbaik bagi para pencinta film. Ada begitu banyak film hebat yang tayang pada tahun ini.



Kendati demikian, film-film dalam box office Hollywood masih didominasi oleh film blockbuster superhero. Film-film tersebut meraup keuntungan besar baik karena pertama kali tayang atau pun memang melanjutkan cerita sebelumnya.

Tercatat 5 dari 10 film terlaris dalam box office Mojo dikuasai oleh film para jagoan. Sayangnya, film terlaris tahun ini justru dipegang oleh film live-action dari Disney, Beauty and the Beast.



Okezone telah merangkum 10 film Hollywood terbaik dari tahun 2017. Berikut ulasannya.

1. Beauty and the Beast



Disney memutuskan untuk mengangkat kisah kembali kisah dari film animasi mereka, Beauty and the Beast ke layar lebar. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka menerapkan teknologi live-action sehingga cerita kisah si cantik dan si buruk rupa tersebut terasa lebih nyata.



Secara pendapatan, Beauty and the Beast pun terbilang sukses besar. Film tersebut mendominasi di setiap pasar dan berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar USD504 juta dari box office Amerika. Kekuatan cerita, akting Dan Stevens dan Emma Watson, serta unsur-unsur nostalgia yang ada di dalamnya tentu membuat para pencinta film tak akan melupakan Beauty and the Beast dari tahun 2017.



2. Wonder Woman



DC Comics dan Warner Bros. boleh berbangga hati karena pada tahun ini bisa menempati posisi kedua dalam film terlaris. Kisah superhero pertama mereka, Wonder Woman, sukses membius para penonton di seluruh dunia.



Gal Gadot sebagai pemeran utama juga mendapatkan banyak pujian atas aktingnya sebagai Princess Diana. Secara keseluruhan Wonder Woman berhasil meraup pendapatan sekira USD412 juta di pasar Amerika. Tentunya angka ini bertambah lebih besar ketika disatukan dengan penjualan di benua-benua lain.



3. Guardians of the Galaxy Vol. 2



Marvel kembali menguasai box office tahun 2017 dengan film-film superhero mereka. Para pasukan penjaga galaksi, Guardians, menempati posisi ketiga dengan pendapatan mencapai USD389 juta.



Aksi Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, dan Bradley Cooper, tak hanya menyajikan pertempuran seru dari dunia superhero tapi juga menawarkan komedi yang ringan nan ceria. Seperti film pertamanya, Guardians juga berhasil dengan lagu-lagu lama yang mereka kemas untuk menemani sepanjang film.



4. Spider-Man: Homecoming



Spider-Man kembali hadir ke layar lebar. Setelah trilogy Spider-Man dan Amazing Spider-Man, kali ini Marvel mendapatkan hak penayangan film solo Spider-Man. Mereka pun memutuskan untuk menggarap film Spider-Man versi muda dan menunjuk Tom Holland sebagai bintang utamanya.



Film ini mengisahkan perjalanan Peter Parker selama masih duduk di bangku sekolah. Cerita pun bermula dari Avengers: Civil War, di mana ia muncul sebagai cameo untuk membantu Iron Man.



Homecoming berhasil mengumpulkan pendapatan sekira USD334 juta dari penayangannya di bioskop.



5. It



It adalah film horror tersukses di tahun 2017. Sedikitnya jumlah film horror yang tayang di tahun ini membuat Pennywise bisa menembus 5 Besar film terlaris tahun ini.



Sejatinya, It adalah film remake yang diadaptasi dari novel horror Stephen King. Terror badut gila bernama Pennywise nyatanya menjadi salah satu film favorit masyarakat. Aksi Bill Skarsgard sebagai Pennywise merupakan salah satu yang terbaik tahun ini.



It berhasil mengumpulkan pendapatan sekira USD327 juta. Dengan hasil memuaskan ini mereka pun berniat untuk membuat sekuel dari It.



6. Thor: Ragnarok



Posisi keenam lagi-lagi diisi oleh film superhero asal Marvel Cinematic Universe. Thor: Ragnarok menutup akhir tahun MCU dengan manis.



Aksi Thor(Chris Hemsworth) dan Hulk(Mark Ruffalo) di film ini sangat memuaskan. Melalui tangan dingin Taika Waititi, film Thor terasa sangat menghibur dari segi adegan dan punchline setiap dialognya.



Perjuangan Thor menyelamatkan Asgard menemui kendala yang sulit. Mjolnir, palu andalan Thor, berhasil dihancurkan dengan tangan kosong oleh Hela. Loki pun semakin menambah kesulitan. Beruntung Thor dipertemukan kembali dengan Hulk, yang mau membantunya menyelamatkan warga Asgard dari kehancuran.

7. Despicable Me 3



Despicable Me 3 menjadi satu-satunya film animasi yang berhasil duduk di posisi 10 Besar film terlaris 2017. Tingkah menggemaskan para minions tetap menjadi senjata utama Universal menggaet penonton.



Gru (Steven Carell) dipertemukan dengan kembarannya yang bernama Dru (diisi suaranya juga oleh Steven Carell). Gru yang sudah tidak melakukan kejahatan pun terpaksa harus mengikuti Dru yang ingin mencuri sebuah senjata hebat.



Despicable Me 3 mengumpulkan pendapatan sekitar USD264 juta selama masa penayangannya.

8. Logan



Film yang paling menyentuh dari keseluruhan cerita franchise X-Men. Film ini menceritakan kisah masa tua dari Logan/Wolverine (Hugh Jackman).



Film ini sekaligus menjadi ucapan perpisahan dari Hugh yang tidak akan memperpanjang kontrak sebagai Wolverine. Kini, franchise X-Men dipastikan akan mengangkat cerita-cerita dari mutant baru yang belum terungkap ke dalam layar lebar.

9. The Fate of the Furious



Franchise Fast and Furious terus mengembangkan cerita mereka untuk menambah pundi-pundi uang mereka. The Fate and Furious mengangkat cerita tentang penghianata Dominic (Vin Diesel) terhadap keluarganya.



Aksi kejar-kejaran mobil, serta tembak-tembakan di jalanan tetap menjadi menu utama dari film ini. Sayangnya, konflik yang terkesan terlalu dibuat-buat dan beberapa karakter baru yang dimunculkan kurang mengangkat film ini.



10. Justice League



Justice League menutup 10 Besar Film Terlaris 2017 dengan pendapatan USD212 juta. Angka ini tentunya masih akan bertambah mengingat Justice League saat ini masih tayang di beberapa bioskop dunia.



Kisah para superhero DC berusaha menyelamatkan bumi dari Stephenwolf dan pasukan parademons memang tak sebaik cerita Wonder Woman. Namun, film ini terbilang penting bagi mereka karena Warner Bros. mencoba memperkenalkan tiga superhero baru ke layar lebar. The Flash, Aquaman, dan Cyborg hadir untuk membantu Batman dan Wonder Woman bertarung di Bumi.