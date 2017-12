JAKARTA – Film terbaru dari Disney-Pixar yang berjudul Coco telah tayang di Indonesia sejak 24 November 2017. Coco pun berhasil merajai box office pasar internasional dengan pendapatan sekira USD280 juta atau setara dengan Rp3,78 triliun.

Film garapan sutradara Lee Unkrich ini juga mendapatkan sambutan hangat penonton. Bagi mereka yang sudah menonton, ada beberapa kejutan dan fakta-fakta menarik yang disembunyikan oleh Pixar dalam film Coco. Apa saja? Simak ulasan Okezone berikut ini.

Anak Kembar Keluarga Rivera

Keluarga besar Miguel atau keluarga Rivera memiliki keturunan anak kembar dalam beberapa generasi. Miguel bertemu dengan paman kembarnya: Tio Felipe dan Tio Oscar, di Land of the Dead. Selain kedua pamannya itu, Miguel juga ternyata memiliki punya sepupu kembar bernama Benny dan Manny.

Dante, Anjing Xolo yang Merupakan Ras Asli Meksiko

Tim produksi melakukan riset yang cukup lama sebelum mengangkat kebudayaan Meksiko ke dalam film Coco. Salah satu yang paling diperhatikan adalah teman setia Miguel, yaitu anjing bernama Dante. Ternyata, Dante adalah seekor anjing berjenis Xolo –kependekan dari Xoloitzcuintli-, yang merupakan ras anjing asli asal Meksiko.

Anjing jenis ini hampir tidak berbulu, serta beberapa giginya hilang. Tak heran jika akhirnya lidah mereka terbiasa menjulur keluar. Detail-detail inilah yang diaplikasikan pembuat film Coco kepada Dante. Teknik animasi untuk lidah Dante menggunakan teknik serupa yang digunakan oleh Pixar dalam membuat pergerakan tentakel Hank, gurita berkaki tujuh yang merupakan karakter dari Finding Dory.

Marlin dan Nemo Ikut Meramaikan



Marlin dan Nemo rupanya turut meramaikan film Coco. Ketika Miguel berhenti di tempat penjualan Alebrijes – atau yang dikenal sebagai penuntun arwah – di Kota Santa Cecilia, penonton bisa menemukan Pepita di samping kiri Miguel. Tahukah kalian bahwa dua ekor ikan clownfish yang berada di sisi kanan Miguel adalah Marlin dan Nemo?

Banyak Desain Tengkorak Menarik

Mengambil set di Land of the Dead, para filmmaker Pixar banyak mengkreasikan desain tengkorak yang dipadukan sebagai unsur kreatif di film Coco. Desain tengkorak yang paling ikonik tentunya ada di bagian kepala gitar atau headstock gitar milik Ernesto de la Cruz.

Namun sejatinya para penonton bisa menemukan desain tengkorak di sejumlah adegan lain yang ada di Land of the Dead, seperti gerbang Marigol Grand Central Station, desain jendela di Kantor Departmen Reuni Keluarga, pintu funiculars menuju mansion Ernesto, lampu panggung saat Miguel menyanyikan lagu Un Poco Loco dan bahkan lampu gantung di tempat DJ saat semuanya berpesta.

Pertemuan dengan Frida Kahlo, Seniman Self-Potrait Terkenal dari Meksiko

Miguel bertemu dengan seorang seniman legendaris dari Meksiko, Frida Kahlo, dalam petualangannya di Land of the Dead. Para filmmaker menggunakan beragam referensi – termasuk dari karya asli sang seniman– untuk menciptakan karakter Frida.

Desain kostum Frida juga dibuat dengan gaya Tehuantepec, yang sering kali digunakan oleh seniman tersebut saat masih hidup. Binatang peliharaan Frida Kahlo, monyet laba-laba juga dimunculkan dalam film ini sebagai Alebrije atau sang penuntun arwah dari Frida.

Lagu Ikonik, Remember Me

Bagi Anda yang sudah menonton film Coco, pasti Anda akan ingat dengan lagu Remember Me. Lagu ini diputar berulang kali selama film berlangsung, mulai dari versi Ernesto de la Cruz, versi Miguel, dan versi Mama Coco. Uniknya, lagu ini ditulis oleh Kristen Anderson-Lopez dan Robert Lopez, yang mengantar Disney meraih Piala Oscar melalui lagu Let It Go di film Frozen.