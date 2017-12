LOS ANGELES - Taylor Swift masuk menjadi salah satu nama Person Of The Year; The Silence Breakers dalam majalah TIME. Tak sendiri, pelantun lagu Ready For It? tersebut juga bersama dengan wanita lainnya, seperti Rose McGowan, Ashley Judd.

Dalam isu kali ini, Time mengangkat mengenai orang-orang dari berbagai jenis profesi yang mampu membuka suaranya untuk berani membicarakan dan memperjuangkan mengenai pelecehan seksual.

Seperti diketahui, pada Agustus Taylor Swift bersaksi di pengadilan setelah dituntut seorang DJ Colorado yang menyerangnya secara seksual pada tahun 2013. Saat itu, ia pun memenangkan persidangan dengan menuntut US $ 1 Dolar.

Setelah kejadian itu, Taylor Swift menceritakan mengenai apa yang dialaminya kepada TIME. Seperti yang dilansir dari laman Billboard mengungkapkan bagaimana perasaannya ketika bersaksi di pengadilan.

"Ketika saya bersaksi, saya sudah berada di pengadilan sepanjang minggu dan harus melihat pengacara dari pria penggodap yang menyebalkan dan melecehkan tim saya, termasuk ibu saya dengan rincian yang tidak masuk akal dan hal-hal kecil yang konyol, dan kemudian mereka menuduh saya berbohong," ungkapnya.

Saat itu pula, Taylor Swift merasa sangat marah. Ia berusaha untuk menjawab apa yang terjadi sebenarnya dan melupakan formalitas dalam persidangan. Dirinya merasa tidak perlu bersikap sopan untuk melawan orang yang telah menyerangnya.

"Saya marah pada saat itu. Saya memutuskan untuk melupakan formalitas di dalam ruang sidang, dan hanya menjawab pertanyaan sesuai dengan kejadiannya. Orang itu tidak mempertimbangkan formalitas saat menyerang saya, mengapa saya harus bersikap sopan? Saya beritahu bahwa kata yang paling saya sering ucapkan adalah keledai di Pengadilan Federal Colorado.

