Alhamdulillahirabbil alamin, telah lahir Kai Attar Sugiono tadi malam, 5 Desember 2017 , 22.20 akhirnya kita bertemu sayang, sempet kaget juga krn tdnya dijadwalkan 7 Des, tiba2 udah pecah ketuban, alhamdulillah perjalanan ke RS lancar, dan Kai lahir dengan selamat, berkah tak terkira, dan kado terindah menjelang ultah 7 Desember besok. Terima kasih Allah SWT atas berkah dan anugerah ini, terima kasih jg doanya teman2 semua ๐Ÿ™๐Ÿ’‹๐ŸŽ‰ #KaiAttarSugiono @csugiono . Terima kasih Dokter Bram @instabramundito , Dokter Sanders & Prof Ruswan dan jg team ๐Ÿ˜๐Ÿ™๐ŸŽ‰

A post shared by Titi Kamal (@titi_kamall) on Dec 6, 2017 at 4:48am PST