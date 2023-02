JAKARTA - Artis Titi Kamal baru-baru ini membuat heboh. Unggahannya di akun Instagramnya mendadak membuat netizen serta rekan-rekan sesama artis ramai menuliskan komentar di kolom foto terbarunya.

Bagaimana tidak, mendadak ibu dua anak itu memamerkan foto dirinya dengan penampilan baru. Biasa dikenal dengan artis yang memiliki rambut panjang, lurus dan dibiarkan tergerai, istri dari Christian Sugiono ini justru memajang foto dirinya dengan rambut pendek sebahu.

"Ooo kalo rambut pendek jadi begini ya," tulis Titi Kamal pada keterangan foto.

Sontak foto tersebut membuat para rekan artis ramai. Banyak yang mengira bahwa wanita .. tahun itu memotong rambut panjangnya hingga sebatas bahu.

"YA ALLAH CANTIKNYA!!! Bagus bgtttt ka," kata Prilly Latuconsina.

"Bagus bgt," lanjut Sandra Dewi.

"MasyaAllah cantik bgt kak," tambah Fairuz Arafiq.

Meski begitu, ada pula beberapa rekan artis yang tak percaya dengan hal itu. Bahkan, Acha Septriasa pun menuliskan komentar yang tampak sangat yakin bahwa Titi tak akan memotong rambutnya hingga sependek itu.

"Tidaaa percaya kamu mau di potong… sependek inii…," tutur Acha Septriasa. "Ini Wig atau Asli dipotong rambutnya nggak sih tiii," sambung Kristina.