LOS ANGELES – Film mempertemukan Angelina Jolie dan Brad Pitt. Ironisnya, film juga yang membuat pasangan ini akhirnya memutuskan untuk berpisah setelah hidup bersama selama kurang lebih 10 tahun.

Sebelum berpisah, Jolie dan Pitt membuat sebuah proyek film bersama yang berjudul By the Sea. Film drama tersebut bercerita tentang kisah sepasang kekasih yang telah berhubungan lebih dari 10 tahun dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Sekali lagi, ironisnya, cerita dalam film tersebut juga terjadi pada Jolie dan Pitt dalam kehidupan nyata.

Baca juga: Kai Attar Sugiono, Nama Anak Kedua Pasangan Christian Sugiono-Titi Kamal

Dalam sebuah sesi wawancara terbaru, Jolie mengakui bahwa ia membuat film tersebut untuk ‘berkomunikasi’ dengan Pitt. Sebagaimana diketahui, By the Sea ditulis dan disutradarai langsung oleh Angelina Jolie.

“Kami telah menemukan cara bekerja bersama dan semuanya berjalan baik. Aku ingin kami melakukan beberapa pekerjaan serius bersama, ku pikir itu akan menjadi cara yang bagus bagi kami untuk berkomunikasi. Dalam beberapa hal keinginan itu memang terjadi, dan dalam beberapa hal lain kami banyak mempelajari hal baru. Akan tetapi ada sebuah beban berat, mungkin pada situasi saat itu, yang akhirnya terus terbawa dan itu bukan dikarenakan oleh filmnya,” papar Jolie.

Baca juga: Sandiaga Uno Ajak Pengamen Nonton Bareng Film Chrisye

Ibu enam anak tersebut mengaku menulis film By the Sea karena mengalami banyak hal beruntung dan luar biasa dalam satu dekade terakhir. Seperti diketahui, dalam rentan waktu satu dekade Jolie kehilangan ibunya, menderita kanker ovarium, dan juga harus menjalani operasi mastektomi. Hal-hal tersebut akhirnya menginspirasi dirinya untuk menciptakan film By the Sea.

“Aku senang kami mengerjakan film tersebut karena kami mengeksplorasi sesuatu bersama. Apapun itu mungkin tidak memecahkan hal-hal tertentu, namun kami mengomunikasikan sesuatu yang perlu dikomunikasikan kepada satu sama lain,” lanjutnya.

Angelina Jolie dan Brad Pitt pertama kali bekerja bersama dalam film laga-komedi Mr and Mrs Smith di tahun 2005. Keduanya akhirnya melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 setelah tinggal bersama lebih dari delapan tahun. Dua tahun kemudian, keduanya mengumumkan untuk berpisah. Selama bersama Pitt, Angelina Jolie memiliki enak anak, baik kandung atau pun hasil adopsi.

(SIS)