LOS ANGELES – Jika Anda pergi ke Los Angeles, jangan lupa untuk mengunjungi Hollywood Walk of Fame. Beberapa nama bintang dari industri Hollywood, terpajang rata di jalanan sepanjang 15 blok di Hollywood Boulevard.

Berbicara tentang Hollywood Walk of Fame, tahun depan akan ada satu tambahan bintang lagi yang datang dari industri perfilman. Dwayne “The Rock” Johnson kabarnya akan dimasukkan ke dalam daftar Hollywood Walk of Fame.

Baca juga: So Sweet, Salman Khan Tenangkan Katrina Kaif yang Menangis di Program TV

Aktor berusia 45 tahun tersebut telah bertransisi dari seorang pegulat profesional menjadi salah satu bintang besar di industri film Barat. Tak heran jika kini The Rock ditunjuk untuk tampil dalam beberapa proyek film besar.

Ana Martinez, selaku produser Walk of Fame, memberikan pengumuman di Hollywood Chamber of Commerce tentang rencana pemberian satu bintang untuk The Rock.

Baca juga: Unggah Foto Citra Kirana Berdandan Pengantin, Ivan Gunawan Buka Suara

“Tak hanya memiliki personaliti dan talenta yang baik, Dwayne juga adalah contoh seorang pekerja keras yang memang merupakan kriteria untuk mendapatkan satu tempat abadi di Walk of Fame,” ucap Ana seperti dilansir Contactmusic, Rabu (6/12/2017).

Ana juga sangat yakin bahwa pilihannya terhadap Dwayne Johnson tidak salah. Popularitas tinggi Dwayne di panggung perfilman tentunya akan menarik lebih banyak penggemar untuk datang ke Hollywood Walk of Fame.

“Semua orang suka Dwayne Johnson! Kami memprediksi bahwa kebintangannya akan menjadi salah satu yang paling banyak dikunjungi di sana,” imbuhnya.

The Rock dijadwalkan untuk menghadiri acara upacara pembukaan Hollywood Walk of Fame pada hari Rabu 13 Desember 2017 di Hollywood Boulevard.

(SIS)