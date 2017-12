JAKARTA - Cidera yang dialami aktris peran Nirina Zubir selama akting di film action-comedy garapan Anggy Umbara, 5 Cowok Jagoan ternyata cukup banyak. Ibu dua orang anak ini tak menampik bahwa sejumlah bagian tubuhnya mengalami luka lebam.

Maklum selain menggunakan senjata, Nirina pun dituntut menguasai berbagai gerakan silat. Aksi-aksi berbahaya itu pun dilakukan olehnya tanpa bantuan seorang stuntman.

"Cidera banyak, banyak banget. Tangan biru karna fight sama Bimo yang badannya segede itu. Terus belajar kerambit. Kan kerambit itu kalo kita puterin, dia muter, tapi kalo kita salah dia bakalan kenain kita. Jadi sampe berapa kali waktu itu sampe biru-biru luka segala macem," ungkap Nirina Zubir saat dijumpai di kawasan Mal Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin (4/12/2017).

Ketimbang kapok dengan cidera yang dialami, bintang Get Married ini justru merasa bangga. Bagaimana tidak, Nirina mengklaim sebagai aktris Indonesia pertama yang beraksi dengan Senjata kerambit.

Baginya, memar yang didapat rasanya cukup terbalaskan dengan prestasi yang diperoleh. Nirina pun senang bukan main.

BACA JUGA:

Aksi Laga Nirina Zubir sebagai Bounty Hunter Ternyata Tanpa Bantuan Pemeran Pengganti

"Nah itu makanya Na bilang ternyata menjadi pemain film action tuh seperti ini. Jadi salut sama pemain film action sebelum-sebelum ini, Na baru ngerasain. Dan semoga diterimalah menjadi pemain film action juga, apalagi Na megang kerambit kan," katanya lantas tertawa.

"Tapi Na bangga banget karna ini adalah pertama kalinya film di Indonesia yang perempuan pertama yang menggunakan senjatanya kerambit, and its meeee, senjata itu dari Sumatera Barat, dan seneng banget yessss," sambungnya.

Nirina bahkan cukup ketagihan berakting di film laga. Pasalnya, sepanjang berkarier lebih dari sedekade, Nirina baru merasakan akting dengan aksi cukup berbahaya di film 5 Cowok Jagoan.

"I love it, i love it, aku lagi jatuh cinta banget sih sama action, maksudnya dari dulu emang pengin tapi akhirnya sekarang udah tau konsekuensinya, udah tau apa yang mesti dilakuin dan sekarang lagi addictnya setengah mati sih," papar Nirina Zubir.

"Bener-bener i wish abis ini ada lagi deh yang nawarin karna i do anything. Bener-bener aku enggak keberetan banget deh kalo harus sehari 10 jam workout, i am so happy," pungkasnya.

(ade)