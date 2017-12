JAKARTA – Tingkah-tingkah Via Vallen, termasuk yang iseng sekalipun, rupanya jadi sorotan besar dari para warganet. Buktinya, cuplikan videonya meng-cover lagu Havana (karya Camila Cabello) sudah punya pencapaian yang fantastis.

Pantauan Okezone, video yang diunggah Minggu 3 Desember 2017 itu kini sudah mencapai 2.859.628 kali putar atau views. Untuk ukuran video iseng, tentunya ini termasuk angka yang sangat besar. Meski begitu, Via sendiri belum terlihat menanggapi hal ini.

Video tersebut berisikan Via dan seorang rekannya dalam mobil dalam perjalanan mereka ke lokasi berikutnya dari Jawa Tengah. Rekan Via itu memintanya menghafal lagu karya Camila tersebut dan bernyanyi meskipun suaranya tengah serak. Buat Via sendiri, ia ingin merekam momen itu daripada tidak melakukan apa-apa, apalagi terkesan lucu karena suaranya terdengar aneh. Caption video itu ditulisnya dalam Bahasa Jawa.

“Masih di Jawa Tengah dan lagi ngotewe makaryo ke lokasi selanjutnyaaaa di temenin sama sebelah kuloo ehhh di puterno lagu havana dan kulo di suruh ngapalin sama sebelah kulo padahal suara kulo lagi bindeng amergo vilek yg berkepanjangan 🙈 And then yoweslah skalian di videoin ae yooo dr pd suara kulo yg lagi bindeng di pake nyanyi ini mubadzir tak ada dokumentasinyooo ✌🏻 Rapopo tohhh yoo 😂😂😂 #selamatmerembuatkalian😴,” tulis Via.

Fans Via terlihat senang dengan penampilan segar Via yang tidak hanya bisa bernyanyi dalam genre dangdut saja. Banyak juga yang meminta Via meng-cover lagu lain dan membuat video penuh. Sementara itu, suara Via yang serak tetap saja dipuji.

“Suaranya mantapzzzz ☺☺” tulis seorang warganet.

“Cucok ya ka via semua gendre bisa dibawain, semoga makin sukses ka via @viavallen,” tulis warganet lain.

(edi)