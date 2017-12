LOS ANGELES – Begitu kembali bersama setelah tiga tahun lebih berpisah, Justin Bieber dan Selena Gomez terus menunjukkan keseriusan mereka. Kini, pasangan yang kerap putus nyambung itu dikabarkan sudah siap untuk tinggal bersama.

Mengutip dari IBTimes, Senin (4/12/2017), sumber yang merupakan orang dekat Justin dan Selena mengungkap jika pasangan muda itu menghabiskan banyak waktu bersama. Justin dan pelantun Wolves tersebut bahkan dikabarkan sudah mulai berburu rumah untuk mereka tinggali bersama.

“Mereka sedang mencari sebuah rumah jadi mereka bisa tinggal bersama. Itu adalah ide Selena. Dan Justin menyetujuinya. Dia (Justin) sudah mencari-cari rumah di area Calabasas. Mereka tak sabar memulai hidup bersama mereka,” tutur sumber.

Walau baru kembali menjalin kasih, tapi Selena dan Justin sudah sangat mengenal satu sama lain. Selena dan solois asal Canda itu sempat pacaran selama empat tahun dari periode 2010 hingga 2014 sebelum benar-benar putus.

Menurut orang-orang dekat Justin dan Selena, pasangan berjuluk Jelena itu sekarang sudah mantap pada satu sama lain. Setelah tiga tahun berpisah dan belajar dari kesalahan sebelumnya, mereka yakin tak mau pacaran dengan orang lain karena karena sudah yakin pada satu sama lain.

“Mereka tak ingin berkencan dengan yang lain. Mereka sangat berkomitmen untuk membuat hubungan kali ini berhasil. Justin dan Selena sudah makin dewasa sejak terakhir kali mereka bersama,” beber sumber.

Selena sendiri dalam sebuah wawancara dengan Billboard mengatakan jika dia dan Justin telah berubah sekarang. Secara tersirat Selena menyebut Justin sebagai salah satu orang terpenting dalam hidupnya.

“Aku 25 tahun sekarang. Aku bukan lagi 18, 19, atau 20 tahun. Aku menghargai orang-orang yang benar-benar memiliki dampak dalam hidupku. Jadi mungkin sebelumnya, ada sesuatu yang tidak tepat tapi dipaksakan. Tapi itu tidak berarti kepedulian kepada seseorang itu hilang,” terang Selena.

Selena kembali ke pelukan Justin tepat setelah berpisah dari The Weeknd. Sejumlah sumber mengatakan jika hubungan Selena dan The Weeknd berakhir karena keduanya tak bisa menemukan waktu bersama karena kesibukan masing-masing. The Weeknd sedang sibuk tur dunia, sedang Selena tengah syuting film Woody Allen. (lid)

(kem)