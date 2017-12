LONDON – Masih ingat dengan rencana pembuatan film tentang Voldemort berjudul Voldemort: Origins of the Heir? Kabar kurang menyenangkan datang dari film garapan fans Harry Potter asal Italia tersebut.

Setelah sempat dijadwalkan untuk dirilis pada Desember 2017 ini, Voldemort: Origins of the Heir memundurkan jadwal perilisannya. Dengan alasan ingin memperbaiki kualitas film, Voldemort: Origins of the Heir baru akan dirilis pada 13 Januari 2018.

“Banyak dari kalian telah menyadari perubahan bulan perilisan film ini, dari Desember ke Januari. Itu karena kami ingin benar-benar memenuhi ekspektasi kalian dan kami ingin memberi kalian sesuatu yang akan selalu berada di hati kalian,” ungkap Tryangle Films yang memproduksi Voldemort: Origins of the Heir dilansir dari Facebook resmi mereka, Senin (4/12/2017).

Sadar bahwa keputusannya sedikit banyak mengecewakan fans, Tryangle Films merilis trailer terbaru Voldemort: Origins of the Heir. Trailer final hanya berdurasi 35 detik itu memperlihatkan pertarungan Tom Marvolo Riddle alias Voldemort muda dengan tiga keturunan asrama Hogwarts lainnya.

“Jadi kami berharap bahwa trailer final ini bisa untuk sementara memuaskan rasa penasaran kalian selagi menunggu filmnya,” pungkas Tryangle Films.

Trailer dibuka dengan pertarungan antara Riddle dengan Wiglaf Sigurdsson, ahli waris Ravenclaw. Adegan lantas berganti memperlihatkan Grisha McLaggen dari Grynffindor yang berjalan di sudut kota sihir.

Sepanjang trailer, terdengar suara Riddle yang bicara pada McLaggen. Dari apa yang dibicarakan, Riddle terkesan tengah berusaha untuk membujuk McLaggen agar mau berpihak padanya.

“Kau adalah seorang seeker kan? Kau tahu betul bagaimana cara kerja permainan ini. Kau harus mengejarnya, kau menangkapnya untuk mengakhiri pertandingan. Tapi tak ada istirahat, itu tak terhentikan. Kau tak bisa berpikir. Tak ada masa lalu, tak ada masa depan,” kata Riddle dalam trailer.

Voldemort: Origins of the Heir merupakan film non-profit yang dibuat oleh Gianmaria Pezzato dan Stefano Prestia. Film ini akan berfokus pada perjalanan Riddle setelah lulus dari Hogwarts sebelum berubah menjadi Voldemort, penyihir hitam terbesar pada masanya. Film ini nantinya akan bisa ditonton di akun YouTube Tryangle Films. (lid)

