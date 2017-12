JAKARTA - EXO berjaya dalam ajang bergengsi Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2017. EXO mengkukuhkan diri sebagai boyband terpopuler hingga saat ini.

Dilansir Sindonews, EXO puncaknya dinobatkan sebagai pemenang Album of the Year Award untuk album terakhir mereka, The War. Album tersebut, sebelumnya telah terjual lebih dari satu juta kopi hanya dalam waktu 24 hari sejak diluncurkan.





Dalam pidatonya, pemimpin Suho mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang membantu kelompok tersebut untuk meraih penghargaan itu. Keberhasilan mereka itu, sekaligus menjadi kelima kalinya berturut-turut mereka mendapat penghargaan dalam kategori yang sama.

"Kami bisa menerima penghargaan besar di MAMA untuk kelima kalinya berturut-turut tahun ini," kata dia dilansir Aceshowbiz.

"Tapi saya percaya itu karena kita memiliki EXO-L (sebutan untuk penggema EXO), sehingga kita dapat melihat hasil seperti itu. Kita akan menjadi (grup) yang tidak mempermalukan penghargaan ini," lanjut dia.

Suasana bahagia begitu terlihat jelas pada para personel EXO. Bahkan anggota Chanyeol terlihat menangis saat memberikan pidato kesuksesan Suho itu. "Saya rasa tahun terakhir ini merupakan tahun yang sangat berharga bagi EXO, jadi saya ingin berterima kasih kepada semua orang. Saya berterima kasih kepada anggota saya, dan ingin mengucapkan terima kasih kepaxa EXO-L," tutur dia.

Suasana bahagia juga menyelimuti para personel Bangtan Boys (BTS). grup Boy band ini dinobatkan sebagai pemenang Artist of the Year Award. Keberhasilan ini menandai kedua kalinya mereka mendapatkan penghargaan tersebut.

Dalam sambutannya, perwakilan BTS menilai keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan yang diberikan para penggemarnya.

(aln)