JAKARTA - 6 November tahun lalu, ibunda penyanyi Ashanty, Ratu Farida Hanum diketahui telah menghembuskan nafas terakhirnya di usia 72 tahun. Ibunda Ashanty pun dikabarkan meninggal dunia lantaran terjatuh usai mengambil wudhu untuk menjalankan Salat Ashar.

Tepat dihari wafatnya sang ibunda yang jatuh hari ini, ibu dua anak ini pun nampak mengenang kembali kejadian-kejadian sebelum akhirnya dirinya mengetahui bahwa wanita yang telah melahirkannya telah tiada. Ia bahkan sempat menyatakan bahwa wafatnya sang bunda cukup mengagetkan lantaran sebelumnya mereka masih bertemu dan saling mengungkapkan rasa sayang.

"Tepat jam ini, tanggal ini, abis aku lahiran, abis ultah aku, mama hari ini janji kerumah, mau makan mie ayam uteng.. sambil nyusuin arsya, lg mau kerja kelompok sm temen kampus.. aku ditlp eyang.. kirain mau bilang mama dijalan kerumah, ternyata bilang mama ngga jadi kerumah,, mama udh ngga ada," tulis Ashanty pada keterangan foto.

(foto: Instagram/@ashanty_ash)

"Engga sakit, ngga ada apa2,, baru kemaren ketemu masih sayang2an.. masih ketawa2.. mendadak dpt kabar ini..," sambungnya.

Sementara itu, Ashanty juga menyatakan bahwa ibundanya sempat mengatakan bahwa kelak ketika ia tiada, dirinya tak mau menyusahkan siapapun. Namun kepergiannya secara mendadak tentu bukan merupakan hal yang jiga diinginkan oleh pelantun Kesakitanku ini.

Di akhir unggahannya, Ashanty menuliskan bahwa dirinya yakin bahwa ibundanya kini sudah tenang berada disisi sang pencipta. Bahkan ia juga sempat mengungkapkan rasa cintanya dan mengatakan bahwa meskipun jauh, sosok sang ibunda akan selalu ada dihatinya.

"spt mama slalu bilang, kl nanti diambil Allah ngga mau nyusahin siapa2. buat mama mungkin bagus, buat kita shock, kaget, ngga kuat, ngga ada tanda apa2.. tapi skr aku yakin. Mama udh tenang disisi Allah.. disurga.. lagi senyum liatin kita semua yaa ma..," tulisnya lagi.

"i love u soo much mamaaa.. sampai ketemu lg disana yaa maaa, u will always be in my heart.. jakarta, 6november 2017," tutupnya.

(fid)