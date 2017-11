JAKARTA - Nama Eva Celia memang cukup akrab ditelinga masyarakat. Bagaimana tidak, putri pasangan Sophia Latjuba dan Indra Lesmana ini diketahui memiliki bakat yang cukup mumpuni didunia hiburan tanah air.

Tidak hanya sekedar menjajal dunia tarik suara lewat kemahirannya dalam teknik olah vokal. Wanita kelahiran Jakarta ini bahkan diketahui sempat menjajal dunia akting dan modelling.

Penasaran? Berikut Okezone merangkum pose Eva Celia lewat berbagai bakat dan hobi yang ia miliki.

1. Mengikuti jejak sang ayah, Indra Lesmana, wanita 25 tahun ini diketahui sempat merilis album perdananya berjudul And So It Begins pada 2016. Sebelumnya, ia juga diketahui sempat ikut sang ayah tampil dan bernyanyi untuk soundtrack film Adriana (2013).

(foto: Instagram/@evacelia)

2. Tak sekedar mengisi soundtrack film Adriana pada 2013 lalu. Eva juga diketahui ikut bermain dalam film yang diproduseri oleh sang ibunda, sekaligus menjadi pemeran utamanya. Bahkan, pada film tersebut, ia juga didapuk untuk menjadi lawan main dari aktor Adipati Dolken dan Kevin Julio.

(foto: Instagram/@evacelia)

3. Tidak hanya menjajal dunia musik seperti sang ayah. Eva Celia juga diketahui tengah melebarkan sayap karirnya kedunia modelling dengan beberapa kali menjadi model untuk brand-brand pakaian.

(foto: Instagram/@evacelia)