JAKARTA - Aktris Sandra Dewi kini diketahui tengah mengandung buah hati pertamanya. Usia kandungan istri dari Harvey Moeis ini bahkan sudah menginjak bulan ke-8.

Di masa-masa kehamilannya, wanita 34 tahun ini diketahui masih sering bepergian ke luar kota untuk bekerja. Akan tetapi, dirinya kini sudah mulai berhenti untuk mengambil pekerjaan di luar kota lantaran kehamilannya sudah mulai mendekati masa lahiran.

"Untuk anakku tersayang. Makasih selalu nemenin maminya kerja, bikin maminya selalu happy & aktif," tulis Sandra Dewi pada keterangan foto.

(foto: Instagram/@sandradewi88)

"Abis ini kerjanya di dlm kota yah nanti kita jalan jalan lagi soon .. can’t wait to see u my baby..," sambungnya.

Unggahan tersebut sontak membuat netizen merasa kagum dengan keaktifan wanita yang menikah pada 8 November 2016 lalu, meski dirinya diketahui tengah mengadung anak pertamanya. Bahkan netizen juga turut mendoakan kesehatan dan kelancaran persalinannya nanti.

"Hebat banged udah 8 bulan masih aktif dan tetap positive vibe. Lancar ya kak kehamilan dan sampai dengan proses melahirkannya," tulis angelajuly_.

"Ya mba..masuk bulan ke 9 sebaiknya ga usa pergi jauh".. Semoga sehat sll sampai lahiran mba.. Tuhan memberkati," tulis melatimelko.

(fid)