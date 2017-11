JAKARTA - Walaupun masih muda, Felicya Angelista ternyata sangat familiar dengan permainan-permainan anak zaman dulu. Bahkan, ia membuat para host lain heran karena berhasil jadi jagoan di permainan-permainan itu.

Pacar Immanuel Caesar Hito itu berhasil menandingi Denny Cagur yang jauh lebih tua darinya dalam tiga permainan yang disediakan di panggung Dahsyat RCTI, Senin (6/11/2017). Padahal, Syahnaz dan Mumuk Gomez harus diajari Denny dahulu.

“Kok lo jago sih?” kata Syahnaz heran.

(Baca Juga: Di Tengah Gaya Hidup Glamor, Britney Spears Buka Fasilitas untuk Anak Penderita Kanker)

(Baca Juga: Memalukan! Johnny Depp Mabuk Berat saat Hadiri Pemutaran Perdana Murder on the Orient Express)

Para host semakin dibuat heran karena kostum Feli justru menyulitkannya bermain. Berlagak seperti kaum milenial, pecinta K-Pop, Feli terlihat mengenakan jaket kulit hitam dan dress bermotif kotak-kotak. Sementara itu, sepatu yang dikenakannya adalah sandal wedges yang cukup tinggi. Di sisi lain, Syahnaz sampai harus melepas sepatunya untuk bermain.

Tiga permainan itu adalah menyetir ban, lompat tali, dan lompat engklek. Awalnya, Feli tidak bermain menyetir ban karena yang bermain adalah Mumuk dan Syahnaz, namun Feli diminta mencoba dan justru menyamai Denny. Saat lompat engklek pun, hanya Feli dan Denny yang berhasil melempar batu. Feli juga lancar mengambil batu miliknya tanpa terjatuh.

(Baca Juga: Kembali Raih Pengakuan Internasional, BTS Cetak Rekor dengan Tampil di American Music Awards)

(Baca Juga: FOTO: Liburan Manja Syahrini di Belanda, Duduk di Pembatas Sungai)

Akhirnya, Feli harus dihukum. Ia dipaksa mengenakan kostum jelek dan duduk di kursi panas karena ketahuan bohong. Bukti kebohongan Feli adalah video perayaan ulang tahunnya yang digelar di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Diketahui, Feli berulang tahun ke-23 pada 2 November 2017 lalu.

“Ternyata dari tiga kids jaman now, ada satu yang bohong. Feli, kamu tuh ternyata bohong, kamu tuh kids jaman old yang ngaku kids jaman now, jadi harus dihukum ke kursi panas,” ucap Denny.

“Kenapa lo dikasih kostum jelek sekarang? Karena kita punya bukti kebohongan lo,” sambung Denny sambil menunjukkan video itu.

(aln)