LONDON - Murder on the Orient Express menjadi salah satu film Hollywood yang ditunggu-tunggu pada akhir 2017. Maklum saja, film yang diangkat dari novel berjudul sama karangan Agatha Christie menjadi salah satu cerita paling menegangkan.

Dilansir Sindonews, acara penayangan pertama film Murder on the Orient Express sempat tercoreng oleh salah satu pemainnya, Johnny Depp. Aktor yang memerankan sosok Ratchett itu diketahui datang ke lokasi pemutaran di Royal Albert Hall, London dengan kondisi kesadaran yang terganggu.

Dalam kesempatan itu, dilihat dari penampilannya, dia tampak seperti orang yang baru saja menikmati minuman keras. Johnny tampil sedikit lebih buruk saat berjalan di karpet merah dan diduga kuat dia dalam keadaan mabuk. Dia mengenakan tuxedo hitam dengan dasi pita yang tergantung tanpa dilipat di lehernya.

Bahkan, seorang pengawal pribadinya, Jerry Judge, terlihat memapah sang aktor yang berjalan sedikit sempoyongan. Pemandangan tersebut kontan menguatkan dugaan bahwa dia dalam pengaruh minuman keras.

Kesan tersebut semakin kuat lantaran dia diketahui berada di salah satu klub di London, pada malam sebelumnya. "Dia kesal, orang-orang juga menatapnya. Pada malam premiere, dia dalam suasana hati yang aneh dan semua orang mengira dia minum (minuman keras)," kata salah satu sumber, dilansir The Sun.

Sementara itu, kondisi yang dialami Johnny disinyalir tidak lepas dari masalah finansialnya. Dia baru saja menggugat mantan manajer bisnis dan memecat pengacaranya dengan tuduhan kedua orang itu berkonspirasi untuk merebut USD40 juta dari kekayaannya. Masalah itu muncul menyusul perceraiannya dengan Amber Heard. Amber menuduhnya melalukan kekerasan dalam rumah tangga yang tentunya dibantahn Johnny.

Disutradarai Kenneth Branagh, Murder on the Orient Express juga dibintangi Willem Dafoe, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Daisy Ridley dan Tom Bateman. Adaptasi dari novel laris Agatha Christie yang dirilis pada 1934 itu akan mulai tayang di Amerika Serikat pada 10 November. Di Indonesia, film ini dijadwalkan diputar pada 29 November.

