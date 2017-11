LOS ANGELES - Britney Spears masih memiliki jiwa sosial tinggi di tengah aktivitasnya sebagai selebriti top dunia. Ia masih menyisakan waktunya untuk melakukan aktivitas sosial dengan membuka gedung baru milik Nevada Childhood Cancer Foundation (NCCF).

Dilansir Sindonews, lembaga ini bergerak dalam penanganan kanker pada anak di Las Vegas, bernama Britney Spears Campus. Lewat akun twitter miliknya, Britney membagikan salah satu aktivitasnya di tempat tersebut. Dalam foto itu, sang diva terlihat didaulat untuk meresmikan pembukaan kampus NVCCF.

(Baca Juga: Ibunda Ulang Tahun, Nia Ramadhani: Umur Bertambah tapi Jangan Makin Cerewet Oke!)

(Baca Juga: Raffi Ahmad Ajak Rafathar dan Nagita Slavina Lihat Doraemon ke Jepang)

“Merasa terhormat bisa menjadi bagian dari pembukaan kampus baru @NVCCF hari ini!! Fasilitas mengagumkan ini akan membantu banyak orang yang membutuhkan,” tulis dia.

Pelantun Baby One More Time itu menyumbangkan USD1 juta dari penjualan tiket residensi Piece of Me-nya di Las Vegas kepada NCCF. Dia sangat senang saat memotong pita seremonial sebagai simbol resmi pembukaan fasilitas itu.

“Kami mulai menggalang dana pada 2014 dan kami mendapatkan USD1 juta untuk membangun fasilitas mengagumkan ini untuk mendukung anak dan keluarga dimana saja. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang atas kemurahan hati mereka dalam mewujudkan ini,” papar Britney.

Pada foto lain, Britney juga terlihat tanpa sungkan memeluk salah satu anak yang memiliki berat badan cukup besar. "Donny selalu membuat saya tersenyum dan bahagia #PieceOfMe," tulis dia.

(Baca Juga: VIDEO: Pulang ke Malaysia, Laudya Cynthia Bella Langsung Masak untuk Suami)

(Baca Juga: Lulusnya Nabilah dan Melody Tak Akan Pengaruhi Eksistensi JKT48)

NVCCF adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk meningkatkan kualitas hidup orang yang mengidap penyakit kanker. Selain Britney, Taylor Swift juga diketahui memiliki perhatian yang serius terhadap penderita penyakit itu. Sang diva, pernah dikabarkan menyalurkan bantuannya untuk salah satu penderita penyakit yang masih menjadi momok itu.

“Kami tidak bisa cukup berterima kasih kepada Britney yang bisa melakukan ini. Impian kami selama bertahun-tahun adalah punya satu gedung yang bisa menyatukan 45 program kami. Dan, sekarang kami bisa. Dan, itu tidak bisa terjadi tanpa orang seperti Britney Spears. Kami melihat sisi lain Britney Spears yang mungkin tidak dilihat banyak orang. Kalian menyadari orang istimewa seperti Britney. Dia adalah penampil yang hebat, kita semua tahu itu, tapi dia peduli dan makin kami mengenalnya, kami jadi makin bersyukur mengenal dia, dan anak-anak mengaguminya,” papar CEO NCCF Jeff Gordon seperti dikutip majalah People.

(aln)