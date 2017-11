TEXAS – Miley Cyrus dan Liam Hemsworth sering kali terlihat bersama dibeberapa acara, keduanya memicu spekulasi bahwa mereka telah secara resmi menikah, sebab terlihat sepasang cincin perak yang membalut jari mereka.

Laporan terbaru datang dari NW Magazine yang mengklaim pasangan tersebut benar-benar telah menikah enam bulan yang lalu, di rumah mereka di Malibu, menurut orang dalam keluarga mereka.

"Itu adalah upacara yang sangat intim di rumah mereka di Malibu. Saya diberitahu hanya segelintir orang yang ada di sana dan mereka masih satu-satunya yang tahu,” ungkap sumber tersebut.

Sumber melanjutkan, “Miley dan Liam belum benar-benar mengetahuinya dan tidak merencanakan kapan hal itu akan segera terjadi.”

Namun, bukan pertama kalinya pasangan tersebut bertemu di lokasi syuting The Last Song di 2009. Seorang sumber yang dekat dengan Liam dan Miley diduga mengatakan kepada OK! Magazine, “Miley benar-benar di atas bulan sejak dia dan Liam mengambil risiko dan bertukar sumpah.”

“Kata-kata tidak bisa menggambarkan seberapa besar cinta yang mereka miliki satu sama lain dan mereka tahu mereka ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama-sama,” lanjut sumber itu.

Belum lama, adik dari Chris Hemsworth tersebut juga terlihat memakai sebuah cincin di jari manisnya, yang sebelumnya juga terlihat saat ia menghadiri acara dan berfoto bersama Miley.

Sebelumnya, Miley mengatakan bahwa dia belum siap untuk menjadi istri.

"Saya tidak membayangkan pernikahan. Saya berumur 24 tahun. Saya harap saya bisa hidup sedikit lebih lama. Saya terlalu banyak hidup untuk (sebelum saya menikah),” kata Miley.

Miley dan Liam mulai bertunangan pada 2012, namun keduanya mengakhiri hubungan setahun setelahnya. Tetapi terungkap pada Januari 2016 bahwa pasangan tersebut telah bersatu kembali, dan pertunangan mereka pun dilanjutkan. Demikian dinukil dari Daily Mail, Senin (6/11/2017).

