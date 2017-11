JAKARTA - Bulan November menjadi bulan yang sangat spesial bagi pasangan Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Pasalnya, November adalah bulan di mana mereka pertama kali bertemu.

Tiga tahun menjalin hubungan asmara, mereka lantas menikah di bulan yang sama pada tahun 2016. Harvey ternyata juga lahir di bulan November.

"November : pertama ketemuan, jadian, nikah di katedral, nikah di Disneyland & birthdaynya Harvey.. Hello our sweet November 😍 & can’t wait for our lovely December!," tulis Sandra Dewi.

Mengenang empat tahun perjalanan mereka bersama-sama dari awal pacaran hingga saat ini, Sandra Dewi membuat foto kolase kisah singkat mereka. Foto tersebut pun banyak mendapatkan respons positif dari warganet.

(aln)