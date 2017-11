SEOUL - Super Junior resmi comeback dengan album terbaru setelah dua tahun hiatus dari industri musik K-Pop. Album kedelapan yang berjudul Play itu telah diluncurkan pada Senin (6/11/2017). Perilisan album tersebut juga menandai kiprah 12 tahun Super Junior di dunia K-Pop.

Musik video (MV) single utama yang bertajuk Black Suit pun telah diunggah di akun Youtube Super Junior tepat pukul 06.00 sore waktu setempat, Usung konsep tarian energik, grup bentukan 2005 ini rupanya menjawab kekhawatiran sejumlah pihak.

Meski usia para member sudah berkepala tiga, Eunhyuk memastikan setiap anggota masih mampu menunjukkan performa yang spektakuler di atas pentas. Koreografi kuat dalam Black Suit pun sengaja diciptakan untuk menepis tudingan dance Super Junior semakin menurun.

"Orang khawatir bahwa kita tidak akan mampu tampil sebaik sebelumnya karena usia kita, tapi kami mencoba yang terbaik dalam mengembangkannya. Koreografi masih dibuat seperti sebelumnya," jelas Eunhyuk dalam jumpa media saat perilisan Play sebagaimana dikutip Korea Herald.

Kendati demikian, boyband yang dikenal dengan singkatan Suju ini masih mempertimbangkan beberapa gerakan agar tidak memperparah cidera kaki Heechul. Personel tetap Knowing Brother ini sempat mengungkap kecelakaan lalu lintas 2006 silam yang menimpanya berdampak dengan dirinya yang kesulitan menari dengan energik.

"Saya selalu ingin memberikan penjelasan lengkap tentang kesehatan saya walaupun saya tahu bahwa menulis surat semacam itu akan menuai kritikan. Saya minta maaf," ujar Heechul dalam kesempatan yang sama.

Terlepas dari itu semua, Super Junior berharap mampu menjual album fisik Play lebih dari 300 ribu keping. Eunhyuk bahkan berjanji akan menjual jas hitam yang dikenakan dalam MV Black Suit di situs penjualan online.

Di samping itu, comeback Super Junior kali ini hanya dikerjakan oleh tujuh anggota meliputi Leeteuk, Eunhyuk, Heechul, Donghae, Yesung, Shindong, dan Siwon. Sayangnya, Siwon akan absen dari semua aktivitas promosi pada album kali ini termasuk di program musik maupun program variety show.

Super Junior sendiri akan naik panggung untuk pertama kalinya di ajang Mnet Countdown pada 10 November 2017. Kemudian berlanjut dengan menggelar konser tunggal Super Show 7 selama dua hari berturut sampai 17 Desember 2017 di Jamsil Gymnasium, Seoul.

Setidaknya ada sepuluh lagu yang terdaftar dalam album Play. Selain Black Suit masih ada Scene Stealer, One More Chance, Good Day for a Good Day, Runaway, The Lucky Ones, Girlfriend, Spin Up!, Too Late dan I Do. Lagu-lagu tersebut kini sudah tersedia secara digital di platform musik ternama termasuk iTunes hingga Sportify.

