LOS ANGELES - Belum lagi dirilis, album studio keenam Taylor Swift sukses menembus rekor baru. Hingga 3 November 2017, pre-order album bertajuk 'Reputation' tersebut sudah menembus 400.000 unit dari sejumlah platform musik, mulai dari iTunes, Amazon, hingga Walmart.

Billboard melaporkan, hasil itu merupakan capaian pre-order terbanyak sepanjang sejarah. Sebelumnya, pre-order album '1989' yang dirilis Swift pada 27 Oktober 2014, hanya mencapai 200.000 unit. Artinya, pre-order '1989' hanya setengah dari capaian 'Reputation'.

Sejak menghapus unggahan di semua akun media sosialnya pada 18 Agustus 2017, Swift memang selalu mampu menarik perhatian penggemarnya dan pecinta musik. Pada 23 Agustus 2017, dia mengumumkan akan merilis album baru yang dinamainya 'Reputation'.

Sehari kemudian (24/8/2017), mantan kekasih Harry Styles itu meluncurkan lagu Look What You Made Me Do yang sukses merajai tangga lagu Billboard. Pada 3 September 2017, dia merilis ...Ready for It?, diikuti Gorgeous pada 20 Oktober 2017. Terakhir, pada 3 November 2017, Swift memperkenalkan Call It What You Want, sebagai single keempat 'Reputation'.

Dengan empat single yang menjadi 'langganan' Billboard, maka tak sulit bagi Swift untuk mencuri pencinta musik. Penggemar pun semakin penasaran dengan karyanya, karena Swift selalu menyelipkan pengalaman pribadi dalam setiap karyanya.

Jumlah pre-order yang cukup besar juga dinilai wajar mengingat Swift merupakan salah satu penyanyi dengan fanbase terbesar di dunia. Di YouTube, dia sukses membukukan 25.970.050 subscriber yang memaksa Rihanna menyerahkan trofinya sebagai 'penyanyi dengan subscriber terbanyak' kepada Swift.

Sebagai informasi, jumlah subscriber Rihanna saat ini hanya 25.902.341. Sehingga ada perbedaan 67.709 subscriber antara kedua penyanyi itu. Sementara di peringkat ketiga, ada Katy Perry yang memiliki 25.402.145 subscriber.

(SIS)