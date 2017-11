JAKARTA - Vicky Shu memilih riasan dan busana khusus untuk acara ngunduh mantu yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta belum lama ini. Ia mengenakan busana manten Solo Basahan berikut dengan sang suami, Ade Imam.

Dalam Instagram pribadinya, wanita berusia 30 tahun ini juga menjelaskan bagian dari makna riasan serta busana yang dipilih. Salah satunya adalah harapan agar rumah tangga yang dibangung bersama sang suami berjalan harmonis hingga ajal menjemput.

(Baca Juga: Dapat Masukan dari Konsultan, Ahmad Dhani Rela Tinggalkan Dunia Hiburan demi Karier Politik Moncer)

(Baca Juga: Rumah Tangga di Ujung Tanduk, Georgia Bebaskan Aldi Taher Temui Anak Kapan Saja)

"Dari setiap elemen tata rias dan busana yang ada merupakan sebuah doa dan harapan agar dalam menjalani hidup mampu membangun keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, dan dapat hidup selaras dengan alam dengan berpegang teguh pada petunjuk Sang Maha Pencipta," tulisnya dalam akun @vickyshu.

Dalam acara ngunduh mantu, Vicky Shu dan suami memilih warna hijau untuk busana berikut dengan paes di keningnya. Ternyata ada makna mendalam yang diamini penyanyi kelahiran Jawa Tengah tersebut terhadap warna paes yang ia pilih.

"Alhamdulillah kesampaian juga mengenakan busana manten Solo Basahan. Setelah kemarin mengenakan busana Solo Putri. Terimakasih untuk semua team yang sudah mewujudkan impian saya," ujarnya.

"Saya sengaja meminta paes saya berwarna hijau serasi dengan busana dodotan Solo saya. Paes berwarna hijau melambangkan pengantin putri dapat selalu berpikir positif, selain itu juga bentuk alis bercorak Menjangan Meranggah yang menyimbolkan semangat dan keceriaan," sambung Vicky Shu.

(Baca Juga: Susul El Rumi di London, Ahmad Dhani Bakal Sekaligus Tonton Show Queen)

(Baca Juga: Georgia dan Aldi Taher Tak Lagi Satu Atap, Mediasi Antara Keluarga Gagal)

Di akhir caption, Vicky Shu mengaku tak bisa menjelaskan secara rinci dari setiap pilihan busana dan riasan yang ia putuskan. Ia menegaskan bahwa pilihannya dalam pernikahan berdasarkan rasa bangga pada Indonesia.

"Tidak cukup ruang untuk menjelaskan makna dan filosofi dari setiap detail. Busana adat Solo Basahan ini. Yang jelas saya sangat bangga dan mencintai budaya Indonesia dari seluruh pelosok Indonesia pasti memiliki ciri dan keindahan masing-masing. I Am Very Proud to be Indonesian," tutupnya.

(aln)