SEOUL - BTS kembali menjadi sorotan dunia setelah meraih penghargaan musik dunia dalam Billboard Awards 2017. Tak lagi masuk dalam pemberitaan media asing, kini mereka menjadi incaran untuk tampil dalam program talkshow luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh agensi Big Hit Entertainment yang menyatakan bahwa boyband pelantun Love Your Self tersebut mendapat berbagai tawaran dari program televisi luar negeri. Salah satu yang tengah mejadi perbincangan yakni kehadiran BTS dalam The Ellen DeGenerees Show pun masuk dalam daftar.

"BTS telah mendapat tawaran untuk tampil di berbagai program luar negeri dan 'The Ellen Show' adalah salah satunya. Tapi belum ada yang bisa dikonfirmasi," ungkap Big Hit Entertainment pada Jumat (3/11/2017), dilansir Allkpop.

Meski agensi belum bisa memberikan kepastian, di media sosial telah ramai perbicangan penggemar bahwa grup idola mereka akan menjadi bintang tamu dalam talkshow tersebut.

Perbincangan tersebut berawal dari sebuah akun fans asal Filipina yang menanyakan langsung kepada produser The Ellen Show dan mendapat jawaban dari Andy Lassner selaku eksekutif produser pada 2 November 2017.

"Produser Ellen DeGenerees menyebutkan sesuatu yang menarik soal mengundang BTS dalam acara. Apa yang ARMY pikirkan tentang kabar ini?" tulis pemilik akun @RAPMON_PH.

"Itu mungkin saja terjadi," jawab @andylassner.

Sebelumnya, hanya penyanyi solo PSY yang telah hadir dalam The Ellen Show dari ranah k-pop. Jika benar-benar terjadi BTS akan menjadi boyband pertama yang hadir dalam program tersebut.

