SEOUL – Ketika empat rekannya: Cha Tae Hyun, Kim Joo Min, Deffcon, dan Kim Jun Ho, menghadiri upacara penghormatan terakhir aktor Kim Joo Hyuk, Jung Joon Young malah tak memperlihatkan batang hidungnya. Di mana bintang 2 Days & 1 Night itu berada?

Melansir Soompi, penyanyi rock itu diketahui masih menjalani syuting program Law of the Jungle di Cook Islands, sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik Selatan. Perwakilan Law of the Jungle mengatakan, pihaknya berusaha menyampaikan berita itu kepada Jung.

“Namun karena syuting dilakukan di alam bebas dan minim sinyal, mereka kesulitan untuk menerima pesan dan telefon. Sangat disayangkan, kami masih belum bisa menghubungi mereka sampai sekarang,” katanya.

Sumber tersebut menambahkan, bahwa bintang dan staf Law of the Jungle baru dijadwalkan kembali ke Korea pada 5 November 2017. Dengan begitu, Jung dipastikan tidak akan bisa menghadiri pemakaman Kim karena dia baru kembali ke Korea pada 5 November 2017. Sementara, pemakaman bintang Reply 1988 itu akan digelar esok hari (2/11/2017).

Aktor Kim Joo Hyuk yang pernah membintangi 2 Days & 1 Night bersama Jung, meninggal dunia pada 30 Oktober 2017 akibat kecelakaan.

(SIS)