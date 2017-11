LOS ANGELES – Pencarian penulis skenario oleh DC Entertainment dan New Line untuk film Black Adam akan segera berakhir. Selangkah lagi, DC dan New Line akan bisa mulai menggarap skenario Black Adam.

DC dan New Line kabarnya berniat merekrut Adam Sztykiel untuk menulis skenario Black Adam. Saat ini, Adam, DC Entertainment, dan New Line disebut-sebut sedang melakukan negosiasi.

Negosiasi kedua belah pihak diperkirakan tak akan berlangsung lama. Pasalnya, Adam sudah punya sejarah bekerja sama dengan New Line lewat film We’re the Millers 2 dan Spy Guys. Hubungan yang baik dari kerja sama terdahulu itu diharapkan akan bisa membawa hasil positif dalam negosiasi kali ini.

Adam sendiri sudah tak asing dalam menulis skenario film. Sebelum ini, ia sudah pernah menulis naskah untuk Due Date, Undateable, Made of Honor, Alvin and the Chipmunks, The Road Trip, Diary of a Whimpy Kid, The Long Haul, dan The Fight Before Christmas.

Sementara itu, Black Adam diciptakan oleh Otto Binder dan CC Beck pada 1945 sebagai musuh utama dari Captain Marvel atau Shazam. Peran utama Black Adam sudah dipatikan akan dihidupkan oleh Dwayne Johnson.

Sebelumnya sempat tersiar kabar jika Black Adam akan muncul di film Shazam. Sesuai cerita aslinya, Black Adam rencananya akan dimunculkan sebagai musuh utama Shazam di dalam film. Namun rencana itu lantas dibatalkan oleh New Line.

David F. Sandberg selaku sutradara Shazam mengatakan jika Black Adam maupun Dwayne Johnson tak hadir di filmnya. Sandberg mengakui jika skenario soal kehadiran Black Adam memang sempat ada, tapi tim kemudian memutuskan untuk memfokuskan pada karakter Shazam tanpa memunculkan sang musuh utama.

“Jadi, ya, The Rock (Dwayne Johnson) telah dicasting sebagai Black Adam. Tapi dia tak akan hadir di film ini. Ada berbagai macam skenario sebelum aku datang, seperti dimana Black Adam akan muncul dan pergi. Tapi sekarang, ini hanya soal Shazam,” tutur Sandberg seperti dilansir ComicBook, Rabu (1/11/2017).

Sebagai gantinya, New Line dan DC akhirnya memutuskan untuk memproduksi film khusus tentang Black Ada sendiri. Hingga kini, New Line dan DC masih belum mengumumkan siapa sutradara dan kapan Black Adam akan ditayangkan.

