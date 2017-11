JAKARTA - Presenter sekaligus komedian Rizky Firsas Wijaksana atau yang akrab disapa Uus masih menikmati peran sebagai ayah baru. Semenjak sang istri, Kartika melahirkan si kecil yang diberi nama Eiichiro D. Lucky Namberwan Wijaksana, kehidupan Uus semakin lengkap.

Meskipun begitu, pria berkepala plontos ini jarang mengajak putra semata wayangnya itu ke lokasi syuting. Uus ternyata mempunyai alasan sendiri.

Bagaimana tidak, sekali menangis, Eiichiro akan menangis cukup kencang. Sehingga, ia pun tak mau ambil risiko mengganggu pemain maupun kru di lokasi syuting.

"Enggak juga, karena ya gitu kalau nangis kenceng banget kejer banget. apa lagi susunya kenceng juga. ya ngurusnya setengah mati," katanya saat dijumpai di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Oleh sebab itu, pria asal Bandung, Jawa Barat ini selalu berharap bisa bergegas pulang usai bekerja. Dalam penuturannya, Uus ingin terus memantau perkembangan sang anak yang lahir pada 9 September 2016 lalu.

"Pengennya pulang ke rumah, cuma kan butuh refresing butuh nongkrong butuh referensi untuk bahan lawak lah. kadang-kadang suka kepikiran dia (Eiichiro)," terang Uus.

"Makanya kalau di rumah suka manggil temen-temen ke rumah gitu nongkrong sama dia ni, kadang dia suka sotoy ikutan nongkrong juga ya," sambungnya lantas tertawa.

Semenjak kehadiran Eiichiro, Uus berjanji tidak akan selalu memanjakannya. Pemain Get Up Stand Up ini mempunyai tujuan agar sang anak tidak tumbuh menjadi sosok yang manja.

"Ya kalau masih umur segini ya gue turutin lah, maksudnya dia udah punya keinginan juga udah pengen pakai baju gimana-gimana segala macem. tapi, dalam ngedidiknya engga pengen ngasih apa yang dia pengen terus sih," ucapnya.

Beruntungnya sang anak dapat tumbuh sehat. Sejauh ini pun Uus menilai putra semata wayangnya itu sudah bisa berjalan dan diajak berinteraksi dengan baik.

"Dia sehat tuh, udah bisa jalan, udah bisa diajak berinteraksi, udah bisa ditanya-tanya, udah bisa disiruh-suruh tepuk tangan ya standart orang tualah (disuruh) mata genit, tos, salim udah bisa," tandasnya.

