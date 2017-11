SEOUL – Bicara tentang pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo memang tak akan ada habisnya. Ada banyak hal yang bisa menjadi topik obrolan dari pernikahan yang digelar di Shilla Hotel pada Selasa 31 Oktober 2017 tersebut.

- Baca Juga: Kenakan Jaket The Weeknd saat Bersepeda, Selena Gomez Belum Move On?

Empat fakta menarik di antaranya adalah:

1. Bertabur Bintang

Fakta yang pertama ini sudah diprediksi dan diketahui oleh publik. Tapi tetap saja, saat para tamu undangan datang, publik dibuat terperangah melihat banyaknya artis-artis papan atas Korea Selatan berkumpul jadi satu menyaksikan pernikahan Joong Ki dan Hye Kyo.

Mulai dari sahabat hingga mereka yang pernah bekerja sama dengan Joong Ki dan Hye Kyo, semua artis ternama terlihat di Shilla Hotel. Sebut saja Park Bo Gum, Park Hyung Sik, Park Bo Young, Lee Kwang Soo, Kim Jong Kook, Yoo Ah In, Cha Tae Hyun, Minho ‘SHINee’, Donghae ‘Super Junior’, Kim Ji Woon, Kim Min Seok, Zhang Ziyi, Hwang Jung Min, So Ji Sub, dan masih banyak lainnya.

2. Park Hyung Sik dan Yoo Ah In Sang Pencuri Perhatian

Song Joong Ki dan Song Hye Kyo adalah pusat perhatian di pernikahan mereka. Tapi, Park Hyung Sik dan Yoo Ah In berhasil menarik perhatian dengan kegilaan mereka selama pesta pernikahan. Kegilaan Hyung Sik dan Yoo Ah In yang pertama mencuri perhatian adalah saat foto bersama mempelai pengantin dan tamu undangan.

Ketika semua tamu undangan berpose normal seperti Joong Ki dan Hye Kyo, Hyung Sik dan Yoo Ah In malah berpose kocak yang membuat publik geleng-geleng kepala. Perhatian publik semakin terpusat pada mereka saat video keduanya di lantai dansa beredar luas.

3. Tanpa Sponsor

Beberapa bulan sebelum pernikahan digelar, juru bicara Joong Ki dan Hye Kyo memang telah mengatakan jika Songsong couple menerima banyak tawaran sponsor. Tapi, pasangan yang terpaut usia 4 tahun itu menolak semua sponsor dan memilih untuk merogoh kocek mereka sendiri. Joong Ki dan Hye Kyo juga membeli sendiri baju pengantin mereka, tanpa sponsor. Menurut informasi yang beredar, setelan tuxedo yang dipakai Joong Ki dan gaun pengantin Hye Kyo dibeli dari Christian Dior Collection.