LOS ANGELES – Penyanyi asal Australia, Sia, sudah mempersiapkan hadiah Natal bagi para penggemarnya. Ia sudah siap merilis single baru Natal berjudul Santa’s Coming For Us.

Santa’s Coming For Us akan menjadi single pertama Sia dari album barunya “Everyday is Christmas”. Lagunya sendiri dibuka dengan lirik tentang hot chocolate sebelum kemudian memasuki bagian yang menyenangkan. Dengan musiknya yang upbeat, lagu pop Natal milik Sia dipercaya bisa menembus pasar pada musim libur mendatang.

Dilansir Entertainment Weekly, Rabu (1/11/2017), pada awal bulan Oktober Sia mengumumkan tracklist dari albumnya bersamaan dengan artwork resmi yang dikerjakan oleh Maddie Ziegler. Perilisan Santa’s Coming For Us juga dibarengi dengan pembukaan pemesanan album baru Sia.

“Everyday is Christmas” akan dirilis pada tanggal 17 November mendatang. Album ini akan menjadi album studio ke-7 milik Sia. Penyanyi yang penampilannya selalu khas menggunakan wig tersebut terakhir merilis album tahun lalu dengan tajuk “This Is Acting”. Dari album tersebut tercipta beberapa hits seperti Cheap Thrills, The Greatest, dan Move Your Body.

