LOS ANGELES – Selena Gomez kembali mendapatkan apresiasi atas karya-karya yang telah diciptakannya. Selena akan dinobatkan sebagai Billboard’s Woman of the Year pada tanggal 30 November mendatang.

Selena akan bergabung dengan beberapa bintang besar lain yang sebelumnya pernah dinobatkan sebagai Woman of the Year oleh Billboard, seperti Lady Gaga, Taylor Swift, Pink, Katy Perry, Fergie, Beyonce, dan pemenang tahun lalu, Madonna.

“Bukan hanya karena Selena selalu ada di tangga lagu, namun dia juga secara terus-menerus menginspirasi para wanita muda di mana pun untuk menjadi tulus, mau memberi, dan tidak takut untuk menggunakan suara mereka,” kata John Amato, presiden The Hollywood Reporter-Billboard Media Group.

“Dia tidak pernah takut untuk mengungkapkan pikirannya dan selalu menggunakan platformnya untuk mengadvokasi kebutuhan orang lain. Kami sangat senang bisa menjadikannya sebagai Woman of the Year kami,” lanjutnya seperti dilansir Billboard, Rabu (1/11/2017).

Karier seorang Selena Gomez memang semakin membaik pada tahun 2015 dan 2016. Karya-karyanya menghiasi 10 Billboard Hot 100 seperti Same Old Love, Hands to Myself, dan We Don’t Talk Anymore. Tren positif tersebut dilanjutkan dengan lagu-lagu lain seperti Bad Liar, Fethis, dan It Ain’t Me pada tahun lalu.

Di luar dunia musik, Selena juga menjadi eksekutif produser dari drama Netflix 13 Reasons Why. Mantan kekasih Justin Bieber ini juga pernah mengumpulkan lebih dari 500 ribu dollar untuk penelitian penyakit Lupus, yang sempat diderita olehnya. Selena Gomez pun sudah aktif sebagai ambassador dari UNICEF sejak tahun 2009.

Acaranya sendiri akan digelar di Ray Dolby Ballroom di Los Angeles. Selain pemberian Woman of the Year, akan ada juga penghargaan Women in Music bagi mereka yang telah memberikan sumbangsih positif dalam industri musik Hollywood.

(SIS)