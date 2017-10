SEOUL - Bintang Tunnel, Lee Yoo-young dipastikan akan berkabung di rumah duka bersama keluarga mendiang kekasihnya, Kim Joo-hyuk. Lee dikabarkan mengetahui berita tragis kematian sang kekasih saat sedang syuting Running Man, di Busan, pada 30 Oktober 2017.

Agensi sang artis mengungkapkan, Lee sangat syok saat mendengar kabar kematian kekasihnya itu. "Dia sangat berduka dan tak nafsu makan sejak mengetahui berita kematian Kim," ungkap agensinya.

Baca juga: Tinggalkan Bekas Seumur Hidup, Miley Cyrus Blak-blakan Jadi Hannah Montana

Pasangan ini dikabarkan mulai berpacaran pada Desember 2016, setelah bermain dalam film Yourself and Yours. Bulan lalu, Kim sempat menyinggung Lee dalam wawancaranya dengan media. Dia mengatakan, berencana untuk menikahi sang kekasih dan ingin memiliki seorang anak perempuan.

Baca juga: Reza Rahadian Ngaku Kesulitan Perankan Sosok Chairil Anwar



Kim mengalami kecelakaan pada 30 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 KST. Mobilnya dilaporkan terbalik di area Samseong, Seoul. Menurut polisi, Kim menyetir mobilnya di Jalan Yeongdong ketika dia menabrak mobil di sekitarnya.

Baca juga: Ingin Menikah Muda, Siti Badriah Cari Pria Sholeh

Kemudian, mobil Kim terpental ke trotoar, membentur dinding sebuah apartemen, dan terguling melalui sebuah tangga. Kim diketahui hanya seorang diri saat kecelakaan itu terjadi. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit Konkuk Hospital, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

(SIS)