JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda baru-baru ini memperlihatkan penampilannya saat mengenakan kebaya, seperti pada foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya.

BACA JUGA: Armand Maulana Optimis Banyak Peserta Berkualitas Ikut Audisi Indonesian Idol 2017

Kebaya berwarna pink serta rok panjang bermotif batik membalut tubuh pemain film The Nekad Traveler tersebut. Dalam keterangan tulisannya, Maudy mengenakan kebaya itu saat menghadiri pernikahan salah satu temannya.

"Tonight's modern Javanese look, to celebrate kak @mestyariotedjo and @grrijnda's new journey. ❤️ Thank you for the beautiful custom kebaya, mbak @anjiasmara!," tulis Maudy.

BACA JUGA: Sukses Hari Pertama, Ini Kriteria Layak Juara Indonesian Idol 2017 Versi Armand Maulana

Melihat Maudy Ayunda mengenakan kebaya, kolom komentar langsung dibanjiri netizen yang sangat terkesima dengan kecantikannya. Ada pula yang menyebutkan ia seperti bidadari, serta berharap kalau pelantun lagu Untuk Apa ini jangan sampai jatuh hati kepada pria asing.

"Subhanallah," ucap akun @auliahifriyah.

"Siapa cowo super yg bakal dapatin cewe ini... Jgn sampe jatuh ke tangan asing lagi. Cukup raisa dan bella aja," tambah akun @wadinataa.

"Bidadariiii," timpal akun @anissania3.

(edi)