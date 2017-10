JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari Giring Ganesha. Sebelum menghadiri perayaan Sumpah Pemuda di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (28/10/2017), vokalis grup band Nidji itu ternyata sempat mengalami insiden di kediamannya.

Seperti yang diungkapkan sang istri, Cynthia Riza, melalui Insta Story, atap kamar mereka roboh saat seluruh anggota keluarga masih terlelap. Tak hanya memperlihatkan kondisi kamar, Cynthia juga menceritakan kronologi peristiwa tersebut.

Baca juga: So Sweet, Offset 'Migos' Lamar Rapper Cardi B di Atas Panggung

"Diawali suara gemuruh, seperti gempa aku langsung teriak-teriak. Mas Giring bangun dan langsung memeluk dan melindungi kita bertiga. Jadi reruntuhan (atap) tertahan sama badan Mas Giring," tulis perempuan yang dinikahi Giring sejak tahun 2010 itu.

Beruntung, tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Giring bahkan tetap mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Baca juga: Jatuh dari Tangga, Simon Cowell Absen Syuting Perdana X Factor

Melihat aksi heroik sang suami, Cynthia mengutarakan rasa syukurnya. Ia beranggapan bahwa kondisi saat itu bisa saja berbeda, apabila Giring tidak mengorbankan tubuhnya untuk menahan tumpukan gipsum yang jatuh.

"Terima kasih yang tak terhingga untuk suamiku yang sudah tulus mencintai dan melindungi keluarga ini. I love you so much," katanya.

Baca juga: Persiapan Persalinan Sudah 90 Persen, Ryana Dea Dilanda Panik

Meski telah berlalu, namun Cynthia mengaku, masih dibayang-bayangi kejadian tersebut. “Dari siang sampai sekarang nyoba istirahat, tidur ga bisa sama sekali.. Masih parno banget sama kejadian tadi pagi.”

(SIS)